Vous en avez l’habitude maintenant, Sony, comme tous les mois, propose de nouveaux jeux à télécharger quand on est abonné au PlayStation Plus. On avait par exemple pu mettre la main sur Uncharted 4: A Thief’s End ainsi que sur DiRT Rally 2.0 pour ce mois d’avril, et Shadow of the Colossus et Sonic Forces en mars. Voici ce qui nous attend en mai.

Quels jeux PS Plus en mai 2020 ?

Voici les jeux PlayStation Plus de mai 2020 sur PS4 :

On est donc sur de la simulation/gestion pour ce mois de mai. Qu’en pensez-vous ?

Carte PS Plus pas chère

 

Pour disposer des jeux PS Plus, il faut avoir un abonnement pour les télécharger et y jouer. Cela procure aussi d’autres avantages comme des promotions sur le PlayStation Store. L’abonnement est à 59.99€ par an, mais il est parfois possible de l’acheter un peu moins chère. Vous retrouverez ici un comparateur qui permet de savoir en temps réel quel est le revendeur qui propose une carte d’abonnement PlayStation Plus 12 mois pas chère et au meilleur prix.

Quand arrivent les jeux PS Plus de mai 2020 ?

Pour rappel, les jeux PlayStation Plus de mai 2020 arriveront une semaine après leur annonce, soit le mardi 5 mai 2020 en début d’après-midi.