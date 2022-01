La Hitman Trilogy est annoncée pour le 20 janvier, et est directement comprise dans le Game Pass

On s’approche du premier anniversaire de la sortie de Hitman III, sorti le 20 janvier dernier, qui avait séduit les fans et la critique et qui a eu droit à toute une année de suivi de la part d’IO Interactive. Le studio compte remettre le couvert en 2022 avec une deuxième année de contenu, qui a été présentée à l’occasion d’un stream spécial, qui nous a notamment présenté la Hitman Trilogy.

Un anniversaire rempli de surprises

IO Interactive ne compte pas faire les choses à moitié pour cette deuxième année de Hitman III. On nous a tout d’abord annoncé l’arrivée d’un nouveau mode, qui a des allures de rogue-like et qui arrivera au printemps 2022, à savoir le mode Freelancer. On le découvre aujourd’hui dans cette vidéo, qui met aussi l’accent sur l’arrivée de Hitman VR sur PC dès le 20 janvier, et qui permet de jouer à l’entièreté de la trilogie en VR.

La Hitman Trilogy, qui regroupe les trois jeux, a aussi été officialisée, et sortira en version numérique le 20 janvier sur PC (Steam et Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series. Et bonne nouvelle, elle sera directement comprise dans le Xbox Game Pass consoles et PC, et ce dès sa sortie.

Vous l’aurez compris, cela signe aussi l’arrivée du troisième jeu sur Steam, et le studio déclare que plus tard en 2022, le ray-tracing, le VRS (Variable Rate Shading) et la technologie d’Intel XeSS seront intégrés dans la version PC du titre.

Si vous vouliez du rab pour le chauve le plus dangereux de la planète (derrière Vin Diesel), vous êtes servis.