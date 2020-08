Hitman et Shadowrun Collection bientôt gratuits sur l’Epic Games Store

Comme chaque jeudi, l’Epic Games Store dévoile les titres qui seront gratuits la semaine prochaine, à savoir du 27 août au 3 septembre. Après les shooters God’s Trigger et Enter the Gungeon cette semaine, vous allez pouvoir entrer dans la peau d’un tueur et d’un mercenaire avec Hitman et Shadowrun Collection.

Hitman (2016)

L’opus sorti en 2016 de la célèbre saga d’infiltration et d’action n’est autre que le premier jeu gratuit. Avec Hitman, vous allez pouvoir vous mettre dans la peau du chauve Agent 47 pour exécuter des contrats tout autour du globe. Le célèbre tueur à gage se rendra à Paris, en Italie, au Maroc ou encore en Thaïlande pour effectuer ses missions. Prêt à faire du meurtre votre mode de vie ?

Shadowrun Collection

Shadowrun Collection inclut Shadowrun Returns, Shadowrun : Dragonfall et Shadowrun : Hong Kong. Mélange de cyberpunk et de fantasy, ce jeu de rôle vous plonge à Seattle en 2054 dans la peau d’un shadowrunner, un mercenaire chargé d’enquêter sur la mort mystérieuse d’un ancien camarade.



Comme d’habitude, pour ajouter les jeux à votre bibliothèque, il vous suffit de vous rendre sur le laucher d’Epic Games Store ou sur son site internet et de vous rendre dans la section des jeux gratuits dans la boutique. Validez vos choix et voilà, les jeux sont à vous à vie !