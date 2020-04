Durant cette période compliquée, les éditeurs ont souvent été généreux en nous offrant de nombreux jeux gratuits, histoire de passer le temps sans se ruiner. PlayStation se joint désormais au mouvement en lançant le programme Play At Home, qui permet aux possesseurs de PS4 de mettre la main sur deux jeux gratuits.

Deux jeux gratuits offerts

Le premier d’entre eux n’est autre que Uncharted : The Nathan Drake Collection, qui est rejoint par l’indispensable Journey. Deux titres (enfin plutôt quatre) qui permettront de vous évader un peu, et qui vous seront offerts du 16 avril au 6 mai. Si vous récupérez ces jeux, ils seront dans votre bibliothèque pour toujours, et vous n’aurez pas besoin du PS Plus pour les obtenir ou y jouer.

On ne sait pas encore si l’initiative est amenée à durer avec de nouveaux jeux le mois prochain, mais si vous n’avez pas encore touché à ces titres, voilà l’occasion ou jamais de les obtenir.

Sony annonce également que la société va débloquer la somme de 10 millions d’euros pour venir en aide aux studios indépendants, qui souffrent particulièrement de cette crise sanitaire. Plus d’informations seront communiquées dans quelques temps.