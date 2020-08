Hitman 3 dévoile ses configurations PC minimales et recommandées

Hitman 3 se dévoile toujours plus et après avoir détaillé ses différents modes de jeu ou encore sa date de sortie, voici les configurations minimales et recommandées demandées par l’agent 47 pour y jouer sur PC. Peu ou proues similaires aux caractéristiques demandées par le deuxième opus, celui-ci ne sera pas particulièrement gourmand et pourra aisément tourner sur la plupart des bécanes.

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processeur : Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940

Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940 Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870 RAM : 8 GB

8 GB Espace disque : 80 GB

80 GB DirectX 12

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processeur : Intel CPU Core i7 4790 4 GHz

Intel CPU Core i7 4790 4 GHz Carte graphique : Nvidia GPU GeForce GTX 1070 / AMD GPU Radeon RX Vega 56 8GB

Nvidia GPU GeForce GTX 1070 / AMD GPU Radeon RX Vega 56 8GB RAM : 16 GB

16 GB Espace disque : 80 GB

80 GB DirectX 12

Des configurations plutôt douces pour le commun des mortels hormis un espace disque plus conséquent qu’à l’accoutumée. N’oubliez pas que Hitman 3 sera une exclusivité sur l’Epic Games Store en ce qui concerne sa sortie PC, et sortira sur les autres supports PlayStastion 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et Stadia le 20 janvier 2021 si aucun report n’est à déplorer d’ici là.