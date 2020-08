Hitman 3 : Une date de sortie et les différentes éditions présentées

IO Interactive continue de livrer plusieurs informations au sujet de Hitman 3 et vous serez donc heureux d’apprendre que la date de sortie a été révélée. Le studio nous donne rendez-vous le 20 janvier 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ainsi que sur Stadia et PC (Exclusivité Epic Games Store) en espérant que le titre ne se voit pas décaler comme c’est malheureusement bien trop souvent le cas.

Précommandes ouvertes

En plus d’une édition Standard, une version Deluxe sera également de la partie avec des tenues et objets exclusifs, une bande-son numérique, un artbook numérique « The World of Hitman », des missions Escalade Deluxe, ainsi qu’un commentaire de l’équipe. Et si en plus de cela vous précommandez votre exemplaire, vous bénéficierez d’un bonus appelé « Trinity Pack » qui inclut 3 tenues, mallettes et armes différentes afin de célébrer la trilogie.

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, sachez que les upgrades des versions current-gen seront gratuites pour profiter de Hitman 3 sur next-gen. Attention néanmoins que cet upgrade gratuit ne concerne que les copies digitales sur PlayStation (la version disque PlayStation 4 n’en profitera pas) alors que n’importe quelle version pour être améliorée grâce au Smart Delivery de chez Microsoft. Un choix étrange de la part du japonais qui peut toujours évoluer d’ici la sortie du jeu.