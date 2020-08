Hitman III détaille ses différents modes de jeu

Fort d’une compatibilité PlayStation VR annoncée il y a une dizaine de jours, Hitman III n’en a pas fini de se dévoiler au public. Aujourd’hui, c’est au sujet de ses modes de jeu que IO Interactive prend la parole.

Le mode Fantôme se fait ghoster

Outre la campagne solo qui mettra un terme à cette trilogie World of Assassination, le tout dans un contexte un peu plus sombre que celui des deux précédents opus, nous retrouverons notre chauve préféré à travers d’autres modes de jeux, la plupart étant reconduits à l’identique :

Cibles Fugitives

Mode bien connu depuis le premier opus en format épisodique, traquez une cible temporairement disponible avec un minimum d’aide pour vous constituer un plan, et essayez de l’assassiner en une seule tentative. IO Interactive nous avoue avoir changé un petit peu la formule pour ce Hitman III, et les détails à ce sujet seront partagés plus tard.

Escalades

Lui aussi proposé depuis le début de la trilogie, le mode Escalades n’est pas là pour vous attendrir, en vous contraignant toujours davantage au fur et à mesure que vous vous approchez de votre cible, qu’il s’agisse d’une restriction liée au déguisement, d’une sécurité renforcée ou bien de quelque type d’obstacle que ce soit.

Contrats

Autre mode mode fidèle au poste, Contrats laisse libre cours à votre imagination en vous accordant le pouvoir de créer vos propres contrats, en décidant qui tuer et comment. Une fois que cette question est réglée, testez votre propre création puis soumettez-la aux autres joueurs et comparez vos résultats sur le leaderboard. Si jamais vous n’êtes pas d’humeur créative, essayez-vous aux contrats confectionnés par la communauté.

Sniper Assassin

Datant de Hitman 2, le mode de jeu à longue portée prendra une tournure exclusivement solo au sein de ce troisième épisode. Finie la coop du précédent épisode, dont les serveurs vont se retrouver fermés à l’approche de Hitman III. Une solution est d’ailleurs en cours de recherche durant les prochains mois par l’équipe de développement concernant les trophées multijoueur.

Si tous ces modes feront partie de l’épisode final de la trilogie, ce n’est pas le cas du mode Fantôme. IO Interactive précise qu’ils « se concentrent sur d’autres domaines du World of Assassination » et que donc la décision a été prise de ne pas reconduire le mode, tout en annonçant la fermeture des serveurs de celui-ci à l’intérieur d’Hitman 2 dès le 31 août 2020, en ajoutant qu’ils se serviront de cette expérience pour mieux concevoir les composantes multijoueur à l’avenir.

Hitman III arrivera en janvier 2021 sur PC, Google Stadia, PS4, PS5, PlayStation VR, Xbox One et Xbox Series X.