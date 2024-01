Hideo Kojima donne quelques nouvelles sur l’avancement de Death Stranding 2

Hideo Kojima a plein d’idées, mais son emploi du temps reste limité. Dans un tweet faisant le point sur tous ses projets en cours, l’idole de Geoff Keighley promet que cette année 2024 sera très chargée pour lui, et pas seulement du côté de la production de jeux vidéo, même si Death Stranding 2 et OD restent ses priorités :

Autrement dit, le développement avance pour Death Stranding 2 même si l’on semble comprendre qu’il reste encore beaucoup de travail avant qu’il ne soit à nouveau montré au public. Kojima indique vouloir limiter ses déplacements pour se concentrer sur le développement de ces deux jeux, tout en précisant que ça ne sera pas facile. On peut maintenant espérer que DS2 se montre un peu plus lors du Summer Game Fest (au plus tôt ?).

Happy New Year, 2024 is the Year of the Dragon, so I asked Yoji and RYU to design a "Ryu (dragon) Dense (LUDENS)" for us.

This year will be another year of simultaneous production of "DS2" and "OD". DS2 still has some ADR left, and we will start recording Japanese voice overs. I… pic.twitter.com/CZEu00QVRC

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 31, 2023