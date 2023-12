OD, le nouveau jeu cryptique de Hideo Kojima, se dévoile brièvement durant les Game Awards 2023

Une annonce purement kojimesque

Soyons clairs, le teaser trailer, lui, ne l’est pas. Des gros plans sur les actrices Sophia Lillis, Hunter Schafer ainsi que l’acteur Udo Kier, récitant tour à tour un pangramme phonétique en anglais, puis un dernier plan sur une Lillis terrorisée, c’est tout ce que la vidéo nous apprend. Comme d’habitude, Kojima reste évasif et cryptique sur l’oeuvre qu’il présente. OD devrait être « un jeu unique, immersif et totalement nouveau », au point de proposer « une nouvelle forme de média », rien que ça. Et comme annoncé il y a quelques temps déjà, le cloud est au cœur du projet.

Au moins, ce qui est certain, c’est la teneur horrifique de la future exclusivité console Xbox, et Jordan Peele, réalisateur des films Get Out, Us ou encore Nope, fait partie de l’aventure. Aucune date, aucun gameplay, mais la collaboration entre Kojima Productions et le constructeur américain a désormais officiellement un visage.