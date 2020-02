Hatsune Miku: Project Diva MegaMix montre sa personnalisation

Il y a quelques jours, Sega avait déjà communiqué autour de Hatsune Miku: Project Diva MegaMix en nous présentant les commandes. Cette fois, le jeu de rythme montre encore de nouvelles images mais fait un focus sur ses éléments de personnalisation et ses différents menus liés aux accessoires.

Créez différents styles

Ces nouvelles captures d’écran illustrent quelques fonctionnalités du jeu. On y retrouve par exemple une option que les fans connaissent bien, à savoir la possibilité de regarder une vidéo. Il sera possible de prendre des captures d’écran avec la touche correspondante sur la Switch. Un outil de liste de lecture personnalisée permettra de jouer les chansons les unes après les autres.

Mais la plupart des images aujourd’hui mettent en avant la personnalisation. Comme toujours, l’habillage de nos vocaloids prendra une grande importance avec tout un tas de modules à débloquer. On pourra ainsi jouer sur la tenue, les coiffures et les accessoires de nos personnages et acheter de nouveaux éléments avec les VP, la monnaie du jeu.

Hatsune Miku: Project Diva MegaMix est attendu sur Nintendo Switch le 13 février au Japon. Le soft a aussi été confirmé pour l’Europe et sortira courant 2020.