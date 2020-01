Hatsune Miku Project Diva MegaMix : Des infos, des images et les commandes

Alors qu’il n’a toujours pas de date dans nos contrées européennes, Hatsune Miku Project Diva MegaMix lâche quelques nouvelles informations. Sega vient effectivement de publier une dizaine de captures d’écran pour nous présenter les commandes et nous illustrer quelques fonctionnalités du jeu de rythme.

Des commandes adaptées pour la Switch

Après avoir été officialisé pour l’occident ou encore annoncé de la personnalisation de t-shirts, Hatsune Miku Project Diva MegaMix met en avance certains de ses atouts. Par exemple, le titre disposera d’un mode Practice, dans lequel il sera possible de jouer certaines parties spécifiques d’un morceau et ce, en boucle.

On pourra donc choisir le point de départ de l’entraînement, ajuster celui-ci pendant le jeu et redémarrer l’ensemble avec une simple pression de touche. Une fonctionnalité idéale pour maîtriser des passages où vous avez un peu de mal et apprendre des enchaînements quelques peu ardus.

Les images plus bas nous présentent aussi la galerie, où l’on peut voir nos records et nos résultats avec le score et le taux d’achèvement. Le didacticiel fait aussi partie des visuels, où l’on retrouve l’habituel tableau d’école avec notre Miku préférée en bas à droite et l’incontournable musique Ievan Polka.

Forcément qui dit arrivée sur Switch, sous-entend nouvelles commandes. Elles sont également illustrées à travers les différentes captures d’écran et il faut savoir que ces paramètres sont ajustables. On pourra donc modifier librement ces derniers comme l’emplacement ou lorsqu’il est question d’appuyer sur plusieurs notes en même temps. Le titre se veut probablement plus accueillant avec les nouveaux venus.

Rappelons que Hatsune Miku Project Diva MegaMix sortira le 13 février au Japon. En Europe, il arrivera courant 2020 mais nous n’avons pas encore de date de sortie.