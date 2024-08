Qui sera le champion ?

« Quelle surprise », cet Harry Potter :​ Champions de Quidditch porte bien son nom puisqu’il va se consacrer à la discipline sportive phare de l’univers. On pourra ainsi monter sur un balai, tenter de récupérer le vif d’or et affronter ses amis en ligne ou se focaliser sur un mode carrière. Plusieurs visages connus sont présents, de Drago à Ron en passant bien sûr par Harry. On pourra aussi personnaliser notre propre avatar.

Cette nouvelle bande-annonce va quant à elle se focaliser sur la Coupe des Trois Sorciers, plus précisément sur les différentes écoles qui vont y participer. On retrouve l’élégante académie de magie de Beauxbâtons avec son terrain fleuri et aux couleurs bleutées, proposant également les tenues aperçus dans le long-métrage, l’institut Durmstrang et ses paysages neigeux du nord et bien sûr, Poudlard, dont le terrain vous sera forcément plus que familier.

Harry Potter :​ Champions de Quidditch est attendu pour le 3 septembre 2024 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Il sera directement compris dans le PlayStation Plus. L’édition physique arrivera un peu plus tard mais est déjà disponible en précommande.