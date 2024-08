Où trouver Harry Potter: Champions de Quidditch au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Harry Potter: Champions de Quidditch est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Le jeu de base sera certes vendu à 29,99 € en dématérialisé, mais la version physique sera un peu plus onéreuse étant donné que seule l’édition Deluxe aura droit à sa boite. L’édition Deluxe contient les éléments suivants :

2 000 pièces d’or à dépenser

Pack Maison Serpentard : ​ Skin de balai Chasse-orage Ouragan (Serpentard) ​ Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Serpentard) ​ Emblème de blason de la maison Serpentard

: ​ Pack Maison Poufsouffle : ​ Skin de balai Chasse-orage Tempête de sable (Poufsouffle) ​ Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Poufsouffle) ​ Emblème de blason de la maison Poufsouffle ​ ​​

: ​ Pack Maison Serdaigle : ​ Skin de balai Chasse-orage Cyclone (Serdaigle) ​ Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Serdaigle) ​ Emblème de blason de la maison Serdaigle ​ ​​

: ​ Pack Maison Gryffondor : ​ Skin de balai Chasse-orage Tempête de feu (Gryffondor) ​ Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Gryffondor) ​ Emblème de blason de la maison Gryffondor ​

: ​

Harry Potter: Champions de Quidditch sera disponible sur PC via Steam et Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series dès le 3 septembre, et plus tard dans l’année pour la version Switch. Il sera aussi compris dans l’abonnement PS Plus du mois de septembre du 3 au 30 septembre, si jamais vous êtes abonnés et vous n’avez pas envie de dépenser de l’argent pour ce titre.