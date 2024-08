Objectif : Champions de Quidditch

Sans réelle surprise, ce nouveau jeu Harry Potter va mettre l’accent sur le Quidditch, où il faudra enchaîner les matchs et réussir à marquer le plus de points possibles. Mais au-delà de simplement reprendre la discipline, il y a tout de même quelques petites choses à savoir avant d’enfourcher son balai. Après avoir présenté le Tournoi des Trois Sorciers, les développeurs reviennent ainsi sur les différentes mécaniques à retenir dans cette bande-annonce de plus de cinq minutes.

Dans Harry Potter :​ Champions de Quidditch, on commence l’aventure au Terrier des Weasley avec quelques matchs amicaux ou tenter de participer à leur Coupe. On pourra ainsi se faire la main dans un mode carrière, jouable en solo, pour revivre quelques matchs et retrouver des visages connus et se lancer dans la coupe des Trois Sorciers. Poursuiveur, attrapeur, batteur ou gardien, à vous de choisir votre poste. Les matchs se terminent au bout de 100 points, un but rapportant 10 points et le vif d’or, 30.

Vous pouvez aussi partir en mode coopération pour jouer avec un ami ou une amie puis, si vous vous sentez d’attaque, partir en multijoueur pour vous frotter à d’autres personnes du monde. On peut apercevoir quelques arènes bien connues, comme celle de la Coupe du Monde, ainsi que diverses options pour personnaliser notre personnage. La vidéo nous rappelle d’ailleurs qu’il n’y a pas de microtransactions dans le jeu.

Harry Potter :​ Champions de Quidditch est attendu pour le 3 septembre sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X|S et sur Nintendo Switch. Il sera directement inclus dans le PS Plus standard. Une version physique arrivera plus tard et est déjà en précommande.