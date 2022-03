Halo : la saison 1 de la série sera accessible gratuitement pendant 30 jours pour les détenteurs du Xbox Game Pass Ultimate

La série Halo arrive très prochainement, le 24 mars prochain pour être exact, et les fans de la licence attendent cette adaptation avec impatience. Et bonne nouvelle pour les détenteurs du Xbox Game Pass Ultimate, vous aurez accès gratuitement à la première saison pendant 30 jours.

Une saison 1 attendue de pied ferme

Pour être tout à fait exhaustif dans nos explications, les utilisateurs ayant le Xbox Game Pass Ultimate auront accès pendant près d’un mois à Paramount Plus (le service distribuant la série de Master Chief). Microsoft détenant les droits exclusifs de la saga Halo, ce partenariat entre Paramount Plus et Microsoft était prévisible. Kiki Wolfkill, directrice du contenu transmedia chez 343 Industries, place beaucoup d’espoir sur le fond de la série :

« Quand nous avons décidé de créer une série sur Halo et sur le Master Chief, notre but n’était pas seulement de créer une aventure de science-fiction épique qui serait divertissante, mais de plonger réellement dans les personnages, leurs histoires personnelles et dans le vaste univers d’Halo que nous avons surtout vu dans les jeux vidéo ».

La saison 1 a coûté près de 10 millions de dollars par épisode, et elle a déjà été renouvelée pour une saison 2. Autant dire qu’il y a beaucoup d’espoir quant au succès de la série auprès du public. La série sera aussi disponible dans l’abonnement Canal+ comme on a pu le voir précédemment. On a hâte de pouvoir voir ce que vaut la série le 24 mars prochain.