Halo : La série sera diffusée sur Canal+, et est déjà renouvelée pour une saison 2

La série TV Halo n’est pas encore diffusée, qu’elle a déjà droit à un traitement de faveur que beaucoup d’autres séries vont jalouser. Entièrement sûr de la popularité de sa nouvelle production, Paramount a déjà fait savoir que les aventures de Master Chief ne s’arrêterait pas abruptement après la fin de la saison 1, puisque la série a déjà été renouvelée avant même sa diffusion.

Suit up, Spartans. The wait is almost over. @HaloTheSeries premieres March 24 exclusively on #ParamountPlus with a second season already ordered. pic.twitter.com/0roZG1X2bR

— Paramount+ (@paramountplus) February 15, 2022