Hades : Supergiant Games ajoute le cross-save sur Switch

Après un joli succès aux Game Awards, même s’il a manqué de peu le titre du jeu de l’année, Hades est plus populaire que jamais. Face à ce succès, Supergiant Games implémente enfin une fonctionnalité très attendue par les fans du jeu, à savoir le cross-save entre la version PC et Switch.

Hermes is here with some good news: Our Cross-Saves update for HADES is out now on Nintendo Switch!💾↔️☁️

Please read the in-game Help & Info section for details. This update also includes various other improvements from our post-launch PC patches. #HadesGame #NintendoSwitch pic.twitter.com/UgwBRQsUOo

— Supergiant Games (@SupergiantGames) December 16, 2020