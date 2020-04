Guilty Gear Strive : Un ultime guide vidéo pour Faust

La série de guides vidéo débutée mardi et consacrée aux personnages jouables pendant la bêta fermée de Guilty Gear Strive s’achève aujourd’hui. Après Sol et Ky, May et Axl puis Chipp et Potemkin, voici un aperçu du gameplay de Faust.

Une créature aux méthodes peu orthodoxes

Faust est une étrange créature possédant un panel de coups assez varié mais aussi peu orthodoxe comme l’attaque « What Could This Be? » aux conséquences qui semblent à la fois aléatoires et totalement loufoques. Comme Chipp, il peut réaliser son propre enchaînement dévastateur « Thrust », « Pull Back » (pendant le « Thrust ») et « Home Run! » (pendant le « Pull Back »).

Guilty Gear Strive sortira plus tard cette année sur PlayStation 4. Notez que la bêta fermée est accessible depuis 4h ce matin en France.