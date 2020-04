Guilty Gear Strive : Des guides vidéo pour Sol et Ky

Alors que sa bêta fermée débutera ce vendredi en France, Guilty Gear Strive a dévoilé des informations plus précises sur le gameplay de Sol et sur celui de Ky par l’intermédiaire de guides vidéo.

Plutôt « Gun Flame » ou « Stun Edge » ?

Commenté en anglais par Arc System Works, chaque vidéo dure environ quatre minutes et présente une dizaine de coups et combos simples à utiliser au combat. Par exemple, Sol possède les attaques « Gun Flame », « Volcanic Viper » et « Bandit Revolver » tandis que Ky peut compter sur sa capacité « Stun Edge » pour lancer une offensive au sol (classique ou chargée) ou aérienne.

Selon Gematsu, le studio japonais fera d’autres démonstrations pour May, Axl, Chip, Potemkin et Faust jusqu’au 17 avril prochain.

Guilty Gear Strive sortira plus tard cette année sur PlayStation 4 et sera édité par Bandai Namco en Europe.