Guilty Gear Strive : Une bêta fermée prévue du 17 au 19 avril prochain

Avis à tous les fans de versus fighting. Guilty Gear: Strive, le prochain jeu d’Arc Sytem Works, se laissera approcher lors d’une bêta fermée du 17 au 19 avril prochain. Pour tenter d’obtenir votre ticket d’entrée, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel de l’événement dès maintenant et jusqu’au 5 avril 15h59 en France. Les élu(e)s seront contacté(e)s par mail à partir du 13 avril à 7h.

Sept personnages et pas de PS Plus

Au programme, les joueurs auront accès à pas moins de sept personnages : Sol, Ky, May, Axl, Chip, Potemkin et Faust. L’essai proposera des affrontements hors-ligne et en ligne afin de tester la fiabilité des serveurs. Le studio japonais précise qu’il ne sera pas nécessaire de posséder le PS Plus pour participer au second mode de jeu.

La bêta pourra être pré-téléchargée le 16 avril et les serveurs ouvriront le lendemain à 4h en France. Notez que les combats en ligne ne seront possibles que le week-end à des horaires précis :

Session 1 : le 18 mars de 4h à 8h59

Session 2 : du 18 mars 20h au 19 mars 0h59

Session 3 : le 19 mars de 11h à 15h59

Autre information pour les experts du genre, le code réseau à délai sera utilisé pour ce test, comme pour les précédents opus de la saga, mais un nouveau de type « rollback » sera implémentée au lancement du titre.

Guilty Gear: Survive sortira sur PlayStation 4 plus tard cette année. En attendant, Gematsu indique qu’un nouveau trailer (présentant un nouveau personnage ?) sera diffusé sur Youtube le 22 mars à 2h du matin.