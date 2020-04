Guilty Gear Strive montre du gameplay pour May et Axl

Comme annoncé dans l’article publié hier, Guilty Gear Strive consacre aujourd’hui deux nouveaux guides vidéo à May et Axl.

« Mr.Dolphin » vs « Sickel Flash »

Comme pour Sol et Ky, ces démonstrations de gameplay montrent les combos faciles à réaliser au combat. Grâce à son ancre, May peut utiliser l’attaque « Mr.Dolphin » de deux façons différentes tandis qu’Axl manie un kusarigama, avec deux faucilles reliées par une chaîne, pour lancer des offensives à distance comme « Sickle Flash », « Soaring Chain Strike » et « Winter Cherry ». Demain, Arc System Works s’attardera sur les personnages de Chipp et Potemkin.

Guilty Gear Strive sortira en fin d’année sur PlayStation 4.