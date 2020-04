Guilty Gear Strive : Chipp et Potemkin se montrent en vidéo

Après Sol et Ky mardi puis May et Axl hier, Guilty Gear Strive continue de présenter les talents du casting composant sa bêta fermée avec des guides vidéo pour Chipp et Potemkin.

De la vitesse et de la puissance

Chipp est le ninja du jeu de combat d’Arc System Works. Il attaque rapidement et peut réaliser l’enchaînement dévastateur « Resshou », « Rokusai » (pendant le «Resshou ») et « Senshu » (pendant le « Resshou » ou le « Rokusai »). Quant à Potemkin, il s’agit d’un personnage puissant pouvant lancer l’offensive « Heavenly Potemkin Buster », un coup spécial capable de retirer quasiment la moitié de la barre de vie de son adversaire.

Guilty Gear Strive sera disponible cette année sur PlayStation 4.