Depuis le 16 janvier, les joueurs de Genshin Impact peuvent prendre part à un nouvel événement temporaire en jeu, Symphonie Hypostase. Ce dernier consiste alors à affronter les fameuses Hypostases élémentaires, mais cette fois-ci dans des versions revisitées. Voici tout ce qu’il faut s’avoir sur l’événement Symphonie Hypostase dans Genshin Impact.

Comment participer à l’événement Symphonie Hypostase ?

Pour participer à cet événement, les joueurs doivent se rendre dans la région nord de Liyue, à l’est du Mont Aozang pour trouver le donjon qui mène aux différents défis.

Chaque jour, un nouveau combat contre un Hypostase est disponible, et ce durant une semaine. Vous avez jusqu’au 31 janvier à 4h du matin pour participer. Lorsque vous avez battu une Hypostase pour la première fois, vous serez récompensé de 60 primo-gemmes.

Les variations de défi

Lorsque vous sélectionnez le défi auquel vous souhaitez participer, vous aurez accès à plusieurs modificateurs qui changent la difficulté du combat. Ces modificateurs détermineront le score que vous obtiendrez lorsque le combat sera terminé.

Il est possible de régler la difficulté du combat en sélectionnant Facile, Normal, Difficile ou Expert. Cela change alors le niveau du boss, du niveau 20 à 80, et donc sa puissance.

Les variations ajoutent alors diverses règles pendant le combat, comme un timer qui se termine au bout de 120 secondes, ou des malus pour votre équipe. Vous devez alors en sélectionner plusieurs afin d’augmenter votre score final.

Votre score de chaque défi s’additionnera à celui des autres défis pour former un score global, vous permettant d’obtenir des récompenses. Il est donc important de noter que pour augmenter votre score, vous devez réaliser le plus haut score dans chaque défi, car les différents scores d’un seul et même défi ne s’additionnent pas entre eux, seul le plus élevé est pris en compte.

Liste des défis

Les Hypostases sont relativement similaires à celles que vous pouvez trouver dans le monde, mais elles ont droit à quelques nouvelles attaques. De plus, pour chaque défi, quatre personnages sont recommandés, et ces derniers recoivent un boost s’ils sont dans votre équipe au moment du combat.

Défi 1 – Concerto électrique I

Voici les personnages recommandés pour ce défi:

Ganyu

Xiangling

Diluc

Chongyun

Pour ce combat, l’Hypostase électrique sera aidées par des prismes électriques disposés à chaque coin de l’arène qui s’activeront et vous infligeront des dégâts de zone lorsque vous serez près d’eux.

Vous pouvez les désactiver temporairement avec une réaction élémentaire mais ils s’activeront à nouveau après quelques instants. Le placement est donc essentiel durant ce combat, qui se déroule de la même manière que dans le monde traditionnel en dehors des prismes.

On recommande donc d’user des personnages recommandés si vous les possédez, ou bien d’avoir recours à d’autres personnages Cryo ou Pyro comme Diona et Klee. Notez que pour l’abattre, il faudra venir à bout de nombreuses particules Electro, plus que dans le monde traditionnel.

Défi 2 – Intermezzo de tempête I

Voici les personnages recommandés pour ce défi :

Fischl

Xingqiu

Keqing

Albedo

La particularité de ce combat réside dans le fait que l’Hypostase va générer un peu plus de particules qui lui serviront pour déclencher des attaques, mais aussi le fait qu’elle pourra se transformer en papillon en continu pour effectuer des attaques. Il faut alors user d’un courant d’air pour vous placer près d’elle en planant, et effectuer une attaque descendante.

Lorsque l’Hypostase sera affaiblie, vous devrez vous dépêcher plus que d’habitude pour récupérer les particules, car certaines d’entres elles se déplacent.

Défi 3 – Sonate de pierre

Voici les personnages recommandés pour ce défi :

Klee

Razor

Noelle

Bennett

Comme pour les autres Hypostases, le combat reste relativement similaires, si ce n’est que les piliers de l’Hypostase vont désormais vous bombarder de missiles Géo. Vous devrez donc bien vous placer à couvert derrière le pilier que vous attaquez pour ne pas vous faire toucher.

En dehors des personnages qui ont droit à un bonus, on recommande également d’utiliser Zhongli durant ce combat, si vous le possédez.

Ce dernier pourra considérablement affaiblir les piliers avec son Dominus Lapidis (en appui long) en plus de créer un bouclier qui résistera très bien aux missiles Géo, sans compter son météore qui peut réduire à néant les piliers sans sourciller. Nigguang pourra aussi vous fournir une barrière efficace si besoin.

Liste des récompenses

En augmentant votre score total, vous serez en mesure d’obtenir de nouvelles récompenses en plus des 60 primo-gemmes de chaque défi. Voici la liste des récompenses offertes en fonction de vos points :

1 000 points : 20 000 moras + 2 Guides de la Liberté

: 20 000 moras + 2 Guides de la Liberté 2 000 points : 20 000 moras + 2 Guides de la Résistance

: 20 000 moras + 2 Guides de la Résistance 3 000 points : 20 000 moras + 2 Guides de la Poésie

: 20 000 moras + 2 Guides de la Poésie 4 000 points : 20 000 moras + 2 Guides de la Prospérité

: 20 000 moras + 2 Guides de la Prospérité 5 000 points : 20 000 moras + 2 Guides de la Diligence

: 20 000 moras + 2 Guides de la Diligence 6 000 points : 20 000 moras + 2 Guides de l’Or

: 20 000 moras + 2 Guides de l’Or 7 000 points : 20 000 moras + 4 Leçons de l’aventurier

: 20 000 moras + 4 Leçons de l’aventurier 8 000 points : 20 000 moras + 4 Leçons de l’aventurier

: 20 000 moras + 4 Leçons de l’aventurier 9 000 points : 20 000 moras + 4 Leçons de l’aventurier

: 20 000 moras + 4 Leçons de l’aventurier 10 000 points : 20 000 moras + 4 Leçons de l’aventurier

: 20 000 moras + 4 Leçons de l’aventurier 11 000 points : 20 000 moras + 4 Leçons de l’aventurier

: 20 000 moras + 4 Leçons de l’aventurier 12 000 points : 20 000 moras + 4 Leçons de l’aventurier

: 20 000 moras + 4 Leçons de l’aventurier 13 000 points : 20 000 moras + 4 Leçons de l’aventurier

: 20 000 moras + 4 Leçons de l’aventurier 14 000 points : 20 000 moras + 4 Leçons de l’aventurier + 1 Thème Célébration – Hypostase

: 20 000 moras + 4 Leçons de l’aventurier + 1 Thème Célébration – Hypostase 15 500 points : 20 000 moras + 8 Minerais de renforcement mystique

: 20 000 moras + 8 Minerais de renforcement mystique 17 000 points : 20 000 moras + 8 Minerais de renforcement mystique

: 20 000 moras + 8 Minerais de renforcement mystique 18 500 points : 20 000 moras + 8 Minerais de renforcement mystique

: 20 000 moras + 8 Minerais de renforcement mystique 20 000 points : 20 000 moras + 8 Minerais de renforcement mystique

L’article sera mis à jour durant toute la durée de l’événement. Pour plus de détails sur le jeu, vous pouvez consulter notre guide de Genshin Impact. De nombreuses astuces et soluces sont aussi disponibles, comme l’emplacement des stèles des Monts Dosgradon ou encore les récentes agates pourpres. Vous pouvez également retrouver notre guide des coffres cachés.