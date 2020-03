Le Fort Solgales – The Seven Deadly Sins : Grand Cross

Nous l’avions évoqué dans notre guide concernant le système de puissance, nous allons enfin vous parler du donjon spécial de The Seven Deadly Sins : Grand Cross. Vous allez vite voir que ce donjon va être essentiel dans la montée en puissance de vos personnages.

Qu’y-a-t-il dans le Fort Solgales ?

Vous pouvez faire, dans le donjon spécial, quatre types de combats. Pour le bien de ce guide nous allons les diviser en trois :

Les « événements »

Les combats d’amélioration

Le donjon argent

Les événements

Comme vous pouvez le remarquer sur l’image, il y a trois « événements » différents. Pourquoi entre guillemet ? Parce que la traduction laisse penser que ce sont événements temporaires alors que pas du tout, puisqu’ils restent ici tout le temps.

Dans ces donjons vous allez pouvoir farmer trois types d’objets avec un petit bonus :

Des potions d’expériences

Des coffres d’or

Des livres d’amélioration

Et le bonus ici est que la première fois que vous ferez chaque « mission », vous obtiendrez une médaille d’amélioration :

R pour la première

SR pour la deuxième

SSR pour la dernière

Egalement, vous aurez une jauge commune aux trois « événements » qui, une fois remplie, vous donnera une médaille SSR. Cette partie du donjon est donc essentiel pour le farm des médailles et des potions.

Les améliorations

Ici, il s’agira de farmer un type de livre ou des potions. L’avantage de cette partie est que vous choisissez le type d’ennemi que vous affronterez (bleu, vert ou rouge). Et en contrepartie, vous ne gagnerez des livres que de la couleur du type d’ennemi.

Par conséquent vous devrez former la bonne équipe pour chaque combat (ici c’est pour le donjon rouge). A noter également que pour cette partie du donjon, vous pouvez très bien mettre le jeu en combat automatique et enchaîner les combats tout en faisant autre chose à coté. certains personnages sont d’ailleurs très puissants pour cette technique (comme indiqué dans notre tier list). Cette « technique » est plus efficace ici que dans les événements car elle ne consomme que des stacks d’endurance et non des orbes spéciales.

La jauge dans cette partie est divisée avec les trois couleurs. Si vous arrivez aux 100%, vous gagnez un livre 5 étoiles de la couleur correspondante.

Le donjon or

Ici, pas vraiment d’équipe imposée, utilisez celle que vous aimez jouer ou qui est la plus efficace en farm et lancez le combat automatique. En revanche, pour ce donjon, vous nécessiterez des clés pour le lancer, tout comme les événements. Clés que vous obtenez via des events, des coffres ou que vous pouvez acheter dans le coin shop. Comme les autres donjons, une fois atteint les 100% de la jauge, vous gagnerez un coffre SSR qui correspond à 37 500 golds.

Tout cela pour dire que ce donjon n’est absolument pas a prendre à la légère, et qu’il sera nécessaire dans votre avancée. De plus, une fois la quête journalière débloquée, en l’augmentant suffisamment, vous gagnerez une potion d’expérience 6 étoiles pour 3 essais par jour (peu importe le niveau). Vous devrez y passer un certain temps pour farmer les composants nécessaires à l’augmentation de vos personnages.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur The Seven Deadly Sins : Grand Cross.