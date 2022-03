Lorsque Godrick a été éliminé, si vous avez choisi de commencer par lui, votre chasse aux runes majeures dans Elden Ring vous entraînera du côté de Raya Lucaria, afin d’y rencontrer Rennala, reine de la pleine lune. Ce deuxième grand boss majeur de l’aventure est diamétralement opposé à Godrick puisqu’il est spécialisé dans la magie, et heureusement, le combat est un peut plus abordable. Voici quelques astuces pour venir à bout de Rennala, reine de la pleine lune, dans Elden Ring.

Avant de vous lancer dans le combat, assurez-vous d’avoir des Cendres sur vous (les loups feront l’affaire), et faites en sorte d’avoir un équipement qui résiste bien aux dégâts magiques.

Première phase

Durant la première partie du combat, vous vous retrouverez au sein d’une bibliothèque avec une Rennala protégée par un bouclier, prête à sacrifier les servantes au sol pour les transformer en projectiles. Ne lui laissez surtout pas le temps de faire cela, mais ne vous amusez pas non plus à tuer toutes les servantes, car elles reviendront sans fin.

Votre but sera ici de chercher les servantes qui chantent, et qui sont entourées d’un halo doré. Vous pourrez les repérer rapidement car ce sont elles qui vous jetteront des livres à la tête. Cherchez sans attendre, en courant, ces servantes et donnez-leur un coup pour affaiblir le bouclier de Rennala. Une fois trois servantes de ce type touchées, Rennala tombera au sol.

Mettez alors le paquet à ce moment là, tout en prenant garde à la reformation du bouclier du boss. Répétez cette opération deux à quatre fois selon votre niveau pour venir à bout de cette première phase, et profitez du temps d’agonie de Rennala pour vite invoquer des Cendres, afin d’être prêt pour ce qui va suivre.

Deuxième phase

Cette deuxième phase est plus complexe étant donné que Rennala est plus offensive. Cependant, à distance, ses attaques sont assez simples à esquiver, en dehors de son gros rayon d’énergie, qui peut vous vaporiser en un éclair.

Si vous êtes prêt d’elle à se moment, une attaque sautée devrait suffire à la déstabiliser et à l’empêcher de lancer ce rayon. Rennala reste extrêmement sensible au corps à corps, alors profitez de cet avantage si votre build vous le permet.

Une fois la moitié de sa vie atteinte, Rennala n’hésitera pas à invoquer elle aussi des esprits. Fuyez-les, surtout le géant, puisqu’ils finiront par disparaitre seuls. Conservez votre lock sur Rennala afin de ne pas vous faire surprendre par un rayon magique en fuyant.

Une fois l’invocation terminé, le moveset de Rennala sera à peu près identique, avec la possibilité de faire beaucoup de dégâts au corps à corps.

Une fois le combat terminé, vous obtiendrez la grande rune de Rennala, et vous débloquerez aussi l’accès à la réinitialisation de vos statistiques.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring ainsi que notre test pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.