Effectuez toutes vos missions

C’est naturellement le moyen le plus évident. Si vous êtes bloqués dans la trame principale, allez quand même faire un tour du côté du HDD pour y effectuer les commissions secondaires, que ce soit des combats ou de l’exploration. N’oubliez pas non plus les Archives vidéo dans votre base, qui donnent accès à quelques missions de plus pour grappiller quelques crédits.

Pensez à vos tâches quotidiennes

Pour avancer rapidement, le mieux est de se connecter tous les jours et d’effectuer rapidement les tâches indiquées par votre Emploi du temps familial. Cela ne vous prend que quelques minutes pour récolter des centaines de crédits Inter-noeud, sans trop vous demander d’efforts.

Remplissez les objectifs du Manuel

Vous ne pourrez pas répéter cela à l’envie puisqu’une fois remplis, ces objectifs disparaitront, mais dès que possible pensez à effectuer tous les défis proposés par le Manuel, qui donnent souvent accès à 100 crédits d’Inter-noeud. C’est peu, mais cela peut vous dépanner sans besoin d’avoir à attendre le lendemain.

Participez aux défis Entraînement pour dépenser votre énergie

Il s’agit là du moyen le plus rentable pour progresser très rapidement dans votre niveau d’Inter-noeud. Le rapport entre le gain d’expérience et le temps passé est tout simplement imbattable. Allez effectuer quelques défis dans la Simulation de combat, la Purge de routine ou bien encore dans le Défi expert pour dépenser toute votre énergie, et gagner très rapidement des points d’expérience. Vous pourrez même en gager plus de 600 points en 2 minutes seulement grâce à ces défis, qui seront malgré tout limités à votre réserve d’énergie.

Augmentez votre niveau dans la Néantre Zero

Comme pour le Mnauel, ce moyen est encore une fois très ponctuel mais il ne faut pas l’oublier. Lorsque vous prenez part à la Néantre Zéro, vous accumulez des points qui vous font progresser en niveau de licence. Tous les cinq paliers, vous serez récompensés par 600 crédits d’Inter-noeud (au niveau 1, 6, 11 etc.).

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, iOS et Android.