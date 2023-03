MultiVersus va fermer ses serveurs jusqu’en 2024

MultiVersus était étrangement discret depuis quelques mois et il faut bien avouer que la prise de parole du jour ne nous avance pas tellement sur son sort. En effet, Player First Games profite du fait que le platform fighter qui mélange les licences Warner soit officiellement toujours en bêta ouverte pour annoncer que la fermeture des serveurs n’est qu’une fin de cette phase avant un vrai lancement promis pour 2024.

MultiVersus a sorti l’emote That’s all Folks

Concrètement, le 4 avril 2023 , MultiVersus ne sera plus mis à jour et il sera retiré des différents stores, tout comme les achats intégrés seront suspendus. Puis la bêta ouverte prendra fin le 25 juin 2023 avec la fermeture des serveurs. Notez que si cela vous intéresse, il sera toujours possible de jouer au mode entraînement et à faire du multi local après cette date.

Le concepteur du jeu, Tony Huynh, affirme que cette bêta ouverte a été l’occasion d’en apprendre beaucoup et que tout ce savoir acquis sera mis à profit l’année prochaine lors de ce qu’on nous annonce être le vrai lancement de MultiVersus, avec comme objectif début 2024. Parmi les changements promis, on nous parle de la cadence d’ajout de contenu, le netcode, le matchmaking, la progression et l’aspect social du jeu.

Aucun remboursement prévu mais on tente tout de même de nous rassurer en promettant que tout le contenu gratuit comme payant obtenu jusque là sera conservé lors du retour du jeu. Le problème étant donc de savoir si l’on croit réellement à un retour du jeu et même si cela s’avère vrai, les rares personnes restantes risquent d’être beaucoup trop échaudées pour redonner sa chance à MultiVersus.

Une foire aux questions est disponible en anglais pour plus de précisions (comme l’extension de la saison 2 jusqu’au 25 juin par exemple). Si vous êtes curieux d’essayer le jeu, vous avez donc jusqu’au 4 avril pour le récupérer gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.