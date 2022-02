Horizon Forbidden West contient de nouveaux des Grands-cous à escalader pour afficher les éléments de la carte. On en compte un total de six et en plus de l’utilité évidente de la carte plus précise et des récompenses de quêtes, les faire permet d’obtenir deux trophées à savoir Premier Grand-cou pirate et Tous les Grands-cous piratés.

Cet article est mis à jour au fur et à mesure de notre progression.

Tous les Grands-Cous d’Horizon Forbidden West

Voici la liste des Grands-cous présents dans l’Ouest prohibé, sachez qu’en cliquant sur eux, vous pouvez accéder au guide qui contient leur emplacement sur la carte et le guide pour valider la quête :

Retrouvez d’autres astuces et conseils dans notre guide dédié à Horizon Forbidden West avec notamment la liste des autres missions secondaires et activités annexes.