Grand-Cou : Viveterre | Soluce annexe Horizon Forbidden West

Parmi les 6 Grands-Cou d’Horizon Forbidden West , celui de Viveterre va vous demander d’aller nager en eaux profondes. En effet, il se trouve à l’extrême Ouest de la carte, dans les eaux proches de la ville de Viveterre de l’Héritage. On vous explique donc comment faire pour le pirater dans cet article.

Comment pirater le Grand-Cou de Viveterre dans Horizon Forbidden West ?

Le Grand-Cou en question se trouve être immergé au Sud de Viveterre de l’Héritage. Sa tête dépassant de l’eau, nagez jusqu’à lui et scannez-le avec votre Focus pour vous rendre compte qu’il lui manque deux pièces afin de redémarrer.

Il va vous falloir trouver les batteries proches de machines volantes. La première se trouve sur un bâtiment au Nord de votre position. Approchez-vous de l’échelle et entrez dans le bâtiment par l’ouverture se trouvant juste en dessous et tirez la caisse se trouvant non loin de là pour l’attirer juste sous l’échelle.

Grimpez sur la caisse puis sur l’échelle et traversez grâce à la corde. Partez sur votre droite pour trouver une Pièce de Grand-Cou. Occupez-vous des machines environnantes si elles sont aggressives. Sautez dans l’eau et en évitant les bêtes aquatiques, rejoignez les gradins au Nord de votre position.

Là, passez à l’intérieur du bâtiment, montez à l’échelle et trouvez une seconde Pièce de Grand-Cou sur les gradins. Nagez jusqu’au Grand-Cou puis replacez les pièces à leur endroit pour réactiver le Grand-Cou.

Il va vous falloir désormais grimper sur sa tête. Pour cela, suivez-le en direction des bâtiments à l’Est puis plongez pour trouver une entrée au bâtiment. Grimpez sur le toit et attendez que le Grand-Cou s’approche pour sauter vers lui. Grimpez jusqu’à sa tête et piratez-le pour dévoiler la carte de la zone.

Retrouvez d’autres astuces et conseils dans notre guide dédié à Horizon Forbidden West dont nos articles dédiés à d’autres Grands-Cous.