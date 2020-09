Défis de la Semaine 5 | Guide Fortnite Saison 4

Alors le mode Battle Royale de Fortnite a fêté son anniversaire le 26 septembre avec des défis dédiés, de tout nouveaux défis hebdomadaires sont aussi disponibles pour la semaine 5 de la saison 4 de Fortnite.

Pour cette nouvelle semaine de défis, 7 nouveaux défis sont disponibles rapportant 25 000 EXP pour 6 d’entre eux et 50 000 EXP pour le défi à 4 joueurs pour un total de 225 000 EXP à glaner. Suivez notre guide pour réussir tous ces défis le plus rapidement possible.

Défis de la Semaine 5

Certains défis proposés cette semaine nécessitent de l’aide pour pouvoir être terminés plus rapidement. Nous vous proposons des guides dédiés dans la suite de cet article. Faisons le point sur les défis présents cette semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi :

Fouiller des coffres au Fief de Fatalis (7).

Réussir des éliminations à Dirty Docks (3).

Aller en voiture de Slurpy Swamp à Catty Corner en moins de 4 minutes sans en sortir (1).

Collecter les anneaux au-dessus de Coral Castle (4).

Dans un véhicule, traverser le cercle enflammé à Salty Springs (1).

Faire danser un robot Stark (1).

Détruire des gloutons (1). Défi recommandé pour une équipe de 4 joueurs



Si pour un défi, vous avez besoin de vous rendre dans un lieu notable ou un lieu-dit, vous pouvez utiliser les guides mis à votre disposition afin de les localiser. De plus, vous trouverez en fin d’article une carte récapitulant tous les lieux et ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle semaine de défis.

A noter que la plupart des défis peuvent être réalisés en Foire d’Empoigne et le sont d’ailleurs plus facilement grâce à la capacité de réapparaitre en cas d’élimination par un joueur adverse. Néanmoins, les défis nécessitant les hélicoptères Choppa, boss (comme Docteur Fatalis) et autres Patrouilles Quinjet ne seront disponibles qu’en modes compétitifs (Solo, Duo ou Sections).

Quelles sont nos astuces pour les défis les plus compliqués ?

Collecter les anneaux au-dessus de Coral Castle

Les anneaux à collecter sont devenus une habitude depuis la saison dernière. Les villes chacune leur tour proposent ce défi où des anneaux bleu tournoient dans les airs narguant les joueurs voulant les récupérer. Cette semaine, c’est au tour de Coral Castle, la ville situé au nord de la carte, dans le creux créé par le vortex la saison passée.

Il vous faudra en trouver 4 différents pour valider le défi. Suivez le guide et nos descriptions pour les trouver dans l’ordre suivant identique à nos images :

Le premier se trouve au sommet d’un premier bâtiment (le plus au sud de la ville). Le second se trouve se trouve au sommet d’un bâtiment au nord de la ville, au toit arrondi. Le troisième se trouve se trouve au sommet du plus gros bâtiment de la ville, au centre. Enfin le dernier se trouve au sommet d’une tour seule entre 4 petits menhirs à ses coins.

Trouvez les 4 anneaux pour récolter les 25 000 EXP promis.

Dans un véhicule, traverser le cercle enflammé à Salty Springs

Cela faisait longtemps qu’un cercle enflammé n’avait pas fait son apparition sur la carte de Fortnite. A vous de relever le défi et de vous rendre au coeur de Salty Springs, proche du centre de l’île pour le trouver, situé au bout d’un tremplin.

Amusez-vous et équipez-vous d’une voiture (vous en trouverez sur place néanmoins). Elancez-vous et passez à travers ce cercle enflammé pour valider le défi et récupérer les 25 000 EXP correspondants. Attention cependant car des gloutons trainent souvent dans les parages.

Détruire des gloutons

Les gloutons ont été envoyés par Galactus. Ces gros robots rouge et noir envoient de puissantes attaques dévastatrices si vous vous trouvez sur leur chemin. Difficile à éliminer du fait de leur vie élevée, être plusieurs ne sera pas un luxe. Il vous faudra d’abord les localiser par leur faisceau laser rouge s’élevant vers le ciel. Ils peuvent arriver à 6 endroits différents sur la carte de manière aléatoire. Il semblerait qu’en éliminer un seul suffise à valider le défi.

Equipez-vous par exemple d’un lance-roquette et acharnez-vous sur lui pour l’éliminer et ainsi récupérer les 50 000 EXP. A noter que ce défi est recommandé pour une équipe de 4 joueurs car assez long et compliqué à exécuter. Faites attention également à ses 2 explosions lorsqu’ils disparaissent car elles vous infligeront de lourds dégâts si vous êtes à proximité.

La carte de la Semaine 5

Ci-dessous, vous retrouverez une carte récapitulant les lieux-dits, lieux notables et autres localisation d’objets afin de réussir le plus vite possible cette quatrième semaine de défis. Une carte proposée par l’internaute @SquatingDog :

En attendant les défis de la semaine prochaine, n’hésitez pas à visiter nos autres guides disponibles pour cette saison 4, en cliquant ci-dessous. N’hésitez pas également à utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique afin de soutenir le site. Merci à vous !