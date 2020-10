Halloween débarque dans Fortnite avec l’événement Cauchemars

Dans quelques jours, Halloween battra son plein dans les contrées du monde entier. Pour fêter l’événement, les créateurs de Fortnite ont décidé de créer une mini-saison événement centrée sur ce jour précédent la Toussaint. Ainsi, du 21 octobre au 3 novembre, les joueurs de Fortnite pourront s’exercer au tout nouveau mode Cauchemars du jeu, avec des défis spécifiques et en apothéose, un concert dans le mode Fête Royale dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre.

La vengeance de Midas

C’est le titre de cette quinzaine d’Halloween. Midas est un des personnages principaux du jeu depuis la Saison 2 du Chapitre 2. Mangé par un requin en début de saison 3, on ne l’avait plus revu depuis. Mais le bougre profite des fêtes d’Halloween et du retour des ombres pour reconquérir L’Agence laissée à l’abandon, rebaptisée pour l’occasion Les Ruines.

Il y attend les joueurs, avide de vengeance. Si vous l’éliminez, il vous remettra son pistolet-mitrailleur mythique. Comme le montre le trailer officiel publié par le jeu, cette année, l’événement Cauchemars donne la part belle aux secondes vies, celles de l’au-delà.

A chaque fois qu’un joueur meurt en Solo, Duo ou Sections, il réapparaît en tant qu’ombre, aux côtés de Midas, pour traquer les derniers survivants. Le dernier survivant gagnera ainsi soit une Victoire Royale s’il est encore vivant, soit une distinction Cauchemar Royal s’il est devenu une ombre.

Les ombres sont de retour

Les ombres possèdent un gameplay dédié avec diverses attaques allant de griffes à l’accélération ou la possibilité de se rendre invisible pendant quelques secondes. Attention car les ombres ne possèdent pas de bouclier mais peuvent récupérer de la vie en mangeant les armes et objets présents sur le terrain, le but étant d’éliminer tous les survivants pour les rallier à sa cause.

Une évolution de gameplay sympathique, mise en scène dans une atmosphère très anxiogène au brouillard épais et aux bruits à glacer le sang. On regrette cependant que cela ne prenne pas place dans un mode temporaire et obligent les joueurs à jouer avec ce mode.

Les ombres peuvent également repérer les survivants et prévenir leurs acolytes afin qu’en troupe, elles éliminent les malheureux. L’ensemble est fluide, sans bavure et change nettement de ce que propose le jeu habituellement dans cet événement Cauchemars.

Des défis et des récompenses à la clé

Chaque année, des défis accompagnent l’événement Cauchemars. Cette année ne fait pas exception et c’est avec pas moins de 9 défis que les joueurs pourront jouer. Suivez notre guide pour tout savoir sur ces défis. A noter que ces défis vous permettront de récupérer revêtements, émotes, sprays, écrans de chargement, EXP ou encore outils de collecte.

Pour d’autres renseignements sur cet événement Cauchemars assez complet, vous pouvez également vous rendre sur le site officiel du jeu. A noter que le jeu propose également d’imprimer ses propres masques d’Halloween à l’effigie de skins mythiques notamment, même si cela vous demandera pas mal de temps.