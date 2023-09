Guide Fae Farm

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Fae Farm. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Fae Farm

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Fae Farm. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Fae Farm

Fae Farm est un jeu de simulation agricole incluant des mécaniques de RPG. Dans le monde d’Azoria, vous incarnez un humain qui débarque sur une île à la recherche d’une vie paisible. En usant de la magie, vous allez également devoir rétablir la paix et l’harmonie. Il y a énormément d’activités à accomplir comme l’agriculture, le minage, la cueillette, l’élevage ou encore la fabrication de multitudes d’objets pour décorer votre espace. La magie vous facilitera la vie dans ces nombreuses tâches et il vous sera même possible de nouer des liens avec les nombreux habitants de l’île.

Quand et où sort Fae Farm

Fae Farm sort le 6 septembre 2023 sur PC et Nintendo Switch.

Fae Farm sortira-t-il sur PlayStation et Xbox ?

Y a-t-il des saisons ou des cycles temporels dans Fae Farm ?

Oui il y a bien les quatre saisons.

Ce n’est actuellement pas prévu. Cependant, les développeurs n’ont pas fermé la porte à un éventuel portage à l’avenir donc cela pourrait changer mais à l’heure où sont écrites ces lignes, aucune version PlayStation ou Xbox n’est en préparation pour Fae Farm.

Fae Farm est-il en temps réel comme Animal Crossing ?

Il est vrai que l’on peut se demander si Fae Farm se joue en temps réel : est-ce que le temps passe comme dans la vraie vie comme c’est le cas dans Animal Crossing ou est-ce que l’on peut avancer le temps ? Sachez que Fae Farm ne se calque pas sur nos vrais horaires : le temps s’écoule assez rapidement et les journées passent plus vite que dans la vraie vie. Il est cependant toujours possible de faire des activités en soirée comme miner du minerai, et le jeu passera automatiquement au lendemain. Vous vous réveillerez alors dans votre lit sans malus.

Peut-on avancer le temps dans Fae Farm ?

Lorsque vous débuterez votre partie, vous n’aurez pas la possibilité d’avancer le temps. Si vous souhaitez par exemple, aller rapidement à une autre saison, vous devrez attendre que le jeu vous y emmène. Mais comme évoqué dans notre question/réponse précédente, le temps s’écoule assez rapidement (en 25 heures de jeu, nous avons fait printemps + été et nous étions déjà en automne).

Peut-on jouer à plusieurs dans Fae Farm ?

Oui, il est possible de jouer avec des amis jusqu’à 4 joueurs en simultané.

Y a-t-il un système de météo influençant Far Farm ?

Oui, la pluie peut notamment arroser vos cultures, mais certaines conditions vous donneront des malus assez légers.

Quels sont les types de cultures disponibles dans Fae Farm ?

Des choux, des navets, des fleurs, des betteraves Il est possible de faire pousser tout un tas de choses.

Peut-on élever des animaux dans Fae Farm ?

Oui, il est possible d’élever de petits animaux comme les poules et les montons et de plus gros par la suite comme les vache. Ils vont donne accès à d’autres ressources comme des oeufs, de la laine ou du lait.

Y a-t-il de la pêche dans Fae Farm ?

Oui, il y a des tas de poisson à pêcher.

Y a-t-il de la romance dans Fae Farm ?

Oui il est possible de nouer des liens amoureux avec certains PNJ de l’île et même se marier.

Peut-on décorer sa ferme et sa maison dan Fae Farm ?

Oui, il existe des tas d’objets décoratifs à fabriquer que vous pouvez ensuite placer dans votre maison ou dans votre terrain.

Existe-t-il des événements spéciaux ou des festivals dans Fae Farm ?

Oui, il existe, par exemple, la fête des fleurs au printemps.

Quelles sont les configurations PC recommandées pour Fae Farm ?

Configuration PC minimum

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i3-4160 / AMD A8-7600

Mémoire vive : 8 GB de mémoire

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD HD 6850 / Intel UHD620

DirectX : Version 11

Espace disque : 5 GB d'espace disque disponible

Configuration PC recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel i5-2100 or AMD FX-6300

Mémoire vive : 8 GB de mémoire

Graphiques : Nvidia GeForce GTX 660, AMD Radeon HD 7870

DirectX : Version 11

Espace disque : 5 GB d'espace disque disponible

Où acheter Fae Farm au meilleur prix ?

En bref

Fae Farm

Éditeur : Phoenix Labs

: Phoenix Labs Développeur : Phoenix Labs

: Phoenix Labs Genre : Simulation, RPG, Aventure

: Simulation, RPG, Aventure Prix : 49.99€

: 49.99€ Console : PC et Switch

: PC et Switch Date de sortie : 8 septembre 2023

: 8 septembre 2023 PEGI 7