Comment renforcer ses outils dans Fae Farm ?

Renforcer ses outils est très important dans Fae Farm. Le processus vous permet non seulement de récolter des matériaux inaccessibles auparavant, mais aussi de récolter plus vite, et donc d’économiser de l’énergie. Il s’agit de votre priorité numéro un dans le jeu car tout tourne autour des ressources. De plus, une fois l’amélioration de vos outils en fer débloquée, il vous sera possible d’utiliser la magie pour récolter plus rapidement.

Pour améliorer ses outils, il vous suffit d’aller voir Cinder, dans son atelier au sud du village. Commencez par améliorer vos outils avec des lingots de cuivre, puis des lingots de fer. Il vous suffit de vous rendre dans la mine d’eau salée au sud-ouest pour en trouver facilement.

Comment obtenir des lingots de cuivre et des lingots de fer dans Fae Farm ?

Pour transformer vos matières bruts en lingots, il vous faut d’abord construire une forge minéral dans votre terrain via l’outil de construction. N’oubliez pas de récolter énormément de charbon dans la mine afin de créer un maximum de lingot. On vous conseille d’enclencher la création juste avant de dormir afin de ne pas attendre trop longtemps.

Quel outil améliorer en premier dans Fae Farm ?

Certains outils sont plus utiles que d’autres et chaque amélioration demande un coup en matériaux et en argent. Voici donc l’ordre que l’on vous conseille afin d’avancer plus rapidement :

Pioche Hache Faucille Pelle Arrosoir

La pioche est sans aucun doute votre outil le plus important car la grande majorité des objets à fabriquer vous demandent toujours des métaux. Le processus d’amélioration reste le même sauf que la suivante vous demandera toujours plus de lingots et d’argent. Il est donc important de respecter ces priorités.

Pour plus d’astuces et de conseils sur Fae Farm, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.