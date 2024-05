Comment courir, esquiver, voler et nager plus longtemps ?

Vous le comprendrez assez rapidement en jouant, mieux vaut avoir une barre d’endurance conséquente pour se balader plus librement et pour mieux affronter vos ennemis. Pour cela, vous aurez besoin de l’objet « Elément diffuseur », qui ne peut pas se trouver n’importe où dans le jeu.

En effet, il n’existe qu’un seul endroit où vous pourrez en obtenir beaucoup, et il s’agit de votre Banque de données. Celle-ci peut-être augmentée jusqu’au niveau 20, et chaque palier va vous donner accès à des récompenses dont l’objet « Elément diffuseur », qui augmentera votre endurance. Pour augmenter le niveau de votre Banque de données, il vous faudra capturer le plus d’Echos possible, et ce à tous les niveaux de rareté. Capturer un Echo vous donnera de l’expérience, tout comme capturer un Echo déjà possédé mais à une rareté supérieure. Il ne faut donc pas hésiter à tuer le plus de monstres possibles dans le but d’augmenter votre jauge de Stamina.

