Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections : Détails des éditions (prix, précommande, contenu…)

Vous trouverez ici le recensement de toutes les éditions proposées pour ce Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. On détaille ici tout le contenu, mais aussi le prix de ces éditions, afin que vous puissiez comparer ces dernières pour mieux vous orienter dans votre choix.

Edition de base

Cette édition de base est vendue aussi bien en version physique qu’en version dématérialisée, mais elle ne comprend évidemment aucun bonus supplémentaire par rapport aux autres éditions du jeu. Notez en revanche qu’en cas de précommande, vous recevrez un code pour télécharger 3 costumes exclusifs (Naruto Uzumaki (costume du 20e anniversaire de la série télévisée – Sasuke Uchiwa (costume du 20e anniversaire de la série télévisée) – Naruto Uzumaki (combat final)).

Edition Deluxe

Cette édition est seulement disponible en format numérique au prix de 84,99 €. Elle contient :

Le jeu principal

Le Season Pass avec 5 personnages bonus

Naruto Uzumaki (grande guerre des ninjas : fin)

Kakashi Hatake (sans masque)

3 costumes exclusifs : Naruto Uzumaki (costume du 20e anniversaire de la série télévisée) Sasuke Uchiwa (costume du 20e anniversaire de la série télévisée) Naruto Uzumaki (combat final)



Ultimate Edition

Cette édition est disponible en version physique et dématérialisée, avec des bonus in-game comme des costumes et le Season Pass et ses 5 personnages bonus :

Le jeu principal

Le Season Pass

Naruto Uzumaki (grande guerre des ninjas : fin)

Kakashi Hatake (sans masque)

Pack accessoires et costumes : Minato (costume genin) Kushina Uzumaki (costume genin) Sakura Haruno (Une journée idéale pour un mariage) Ino Yamanaka (Une journée idéale pour un mariage) Tenten (Une journée idéale pour un mariage)

3 costumes exclusifs : Naruto Uzumaki (costume du 20e anniversaire de la série télévisée) Sasuke Uchiwa (costume du 20e anniversaire de la série télévisée) Naruto Uzumaki (combat final)



Sound Ultimate Edition (exclusivité Steam)

Cette édition est vendue au prix de 114,99 € et elle est la seule à contenir directement le DLC avec les musiques de l’anime :

Le jeu principal en dématérialisé

Le Season Pass

Naruto Uzumaki (grande guerre des ninjas : fin)

Kakashi Hatake (sans masque)

Pack accessoires et costumes : Minato (costume genin) Kushina Uzumaki (costume genin) Sakura Haruno (Une journée idéale pour un mariage) Ino Yamanaka (Une journée idéale pour un mariage) Tenten (Une journée idéale pour un mariage)

Pack d’objets et musiques nostalgiques de l’anime : “GO!!!” by FLOW (opening 4 de Naruto) “Haruka Kanata” by ASIAN KUNG-FU GENERATION (opening 2 de Naruto) “Blue Bird” by Ikimonogakari (opening 3 de Naruto Shippuden) “Silhouette” by KANA-BOON (opening 16 de Naruto Shippuden) “Kaze” by Yamazaru (opening 17 de Naruto Shippuden)

3 costumes exclusifs : Naruto Uzumaki (costume du 20e anniversaire de la série télévisée) Sasuke Uchiwa (costume du 20e anniversaire de la série télévisée) Naruto Uzumaki (combat final)



Edition Collector

Cette première édition collector pour le jeu est vendue dans plusieurs boutiques aux alentours des 149,99 €. Elle fera surtout de l’oeil pour ses deux figurines. Voici ce qu’elle contient :

Le jeu principal

Jaquette réversible

Steelbook

Ensemble exclusif de figurines Naruto et Sasuke (version de l’anniversaire de l’anime)

Boîte Collector

3 costumes exclusifs : Naruto Uzumaki (costume du 20e anniversaire de la série télévisée) Sasuke Uchiwa (costume du 20e anniversaire de la série télévisée) Naruto Uzumaki (combat final)



Edition Collector Premium

Pour cette deuxième édition collector, il faudra forcément passer par la boutique de Bandai Namco, puisqu’elle n’est vendue nulle part ailleurs. Comptez ici 189,99 €. Voici ce qu’elle contient :

Le jeu principal

Le Season Pass

Le Bonus de Season Pass : Naruto Uzumaki (grande guerre des ninjas : fin)

Kakashi Hatake (sans masque)

Pack accessoires et costumes : Minato (costume genin) Kushina Uzumaki (costume genin) Sakura Haruno (Une journée idéale pour un mariage) Ino Yamanaka (Une journée idéale pour un mariage) Tenten (Une journée idéale pour un mariage)

Jaquette réversible

Steelbook

Ensemble exclusif de figurines Naruto et Sasuke (version du 20e anniversaire de la série télévisée)

Boîte Collector

Rouleau exclusif

Six cartes de collection

3 costumes exclusifs : Naruto Uzumaki (costume du 20e anniversaire de la série télévisée) Sasuke Uchiwa (costume du 20e anniversaire de la série télévisée) Naruto Uzumaki (combat final)



Date de sortie Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch dès le 17 novembre prochain. On vous laisse consulter notre guide complet sur ce dernier qui répond à de nombreuses questions autour de ce nouvel épisode.