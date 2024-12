La série des jeux Naruto Ultimate Ninja Storm dépasse les 30 millions de jeux vendus

Les jeux du ninja blondinet n’ont jamais été meilleurs que lorsque CyberConnect 2 était aux commandes, à l’exception du dernier Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections qui avait tout de l’épisode de trop. Mais on comprend aisément pourquoi le studio et Bandai Namco insiste. La popularité de la saga est bien installée et chaque opus fait vendre. Et pas qu’un peu. On en a la confirmation aujourd’hui en découvrant que la saga passe un sacré cap.