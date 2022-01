Légendes Pokémon Arceus a un fonctionnement assez particulier par rapport aux épisodes classiques. L’une des manifestations de cette différence se fait au niveau des échanges qui contrairement aux jeux les plus récents ne peuvent pas se faire n’importe quand mais nécessitent d’aller à un endroit particulier : l’Étal d’Échanges. Comment faire ? C’est ce que l’on vous explique dans ce guide.

Comment débloquer l’Étal d’Échanges dans Légendes Pokémon Arceus ?

Légendes Pokémon Arceus donne très rapidement accès à l’Étal d’Échanges. En effet, en jouant à un rythme normal, cela devrait se faire au bout d’une heure de jeu, juste après avoir terminé la mission principale nommée L’art de la confection.

Où est l’Étal d’Échanges dans Légendes Pokémon Arceus ?

L’Étal d’Échanges est un stand que l’on peut trouver à Rusti-Cité et que l’on peut reconnaître grâce au dessin de Togepi sur le drapeau situé à sa droite. Plus précisément, il faut se rendre dans la partie nord de la ville, entre le Siège du Groupe Galaxie et le Dojo.

Comment fonctionne un échange dans Légendes Pokémon Arceus ?

Comme pour les épisodes précédents, afin de permettre de faire des échanges sans forcément avoir la personne dans ses contacts, Game Freak utilise un système de codes. Il faut donc que les deux joueurs (ou joueuses) se rendent en même temps à l’Étal d’Échanges de Rusti-Cité pour parler à Trado et choisir l’option Échanger des Pokémon !

Le menu suivant vous demande si l’échange doit être en local ou via Internet. Choisissez selon la situation (et si vous avez l’abonnement Nintendo Switch Online).

Le jeu vous demande d’entrer un code à 8 chiffres, il faut se mettre d’accord avec votre partenaire pour entrer le même code et donc arriver dans le même salon.

Quand vous êtes bien ensemble vous pouvez sélectionner un Pokémon à envoyer à l’autre pour lancer l’échange.

Est-ce que le GTS et l’échange miracle sont de retour dans Légendes Pokémon Arceus ?

Malheureusement, comme le veut la série depuis Pokémon Epée et Bouclier, seuls les échanges simples sont disponibles directement depuis Légendes Pokémon Arceus. Pour retrouver le GTS et les Échanges Miracle, il faut passer par l’application Pokémon Home disponible sur Switch, iOS et Android mais il faudra attendre une mise à jour de compatibilité pour faire transiter ses captures d’Hisui dans l’app.

Est-ce que les échanges nécessitent un abonnement Nintendo Switch Online ?

On peut se servir de l’Étal d’Échanges de Légendes Pokémon Arceus même sans abonnement Nintendo Switch Online mais dans ce cas, l’expérience est beaucoup plus limitée. En effet, dans ce cas, il est seulement possible de faire des échanges en local via la communication sans fil entre les consoles. L’abonnement Nintendo Switch Online est bien nécessaire pour les échanges via Internet.

Voilà, les échanges ne devraient plus avoir le moindre secret pour vous. Vous pouvez retrouver tous nos autres articles de soluces et astuces dans notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus, avec par exemple comment démarrer l’aventure avec les trois starters maintenant que vous connaissez l’Étal d’Échanges. Découvrez également le Pokédex de Hisui.