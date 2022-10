Marvel Snap a rapidement su trouver son public et le titre devrait continuer à attirer du monde grâce à un bon bouche-à-oreille et à l’aura de Marvel. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce jeu de cartes et vous l’avez peut-être même téléchargé, mais vous peinez encore à comprendre tous les systèmes ? Alors ce guide du débutant est fait pour vous, puisqu’on vous regroupe 7 conseils utiles à connaître pour bien débuter dans Marvel Snap.

Faites attention à l’énergie lors la construction de votre deck

Comme dans n’importe quel jeu de cartes, il est important de veiller à respecter un certain équilibre dans un deck. Placer énormément de cartes de coût 5 ou 6 en énergie n’a que peu de sens, étant donné que les parties de Marvel Snap se terminent dès le sixième tour.

Il est donc conseillé, pour des decks standards, de respecter ce que l’on appelle plus communément la « courbe de mana ». C’est à dire avoir assez de cartes avec des coûts différents pour espérer avoir au moins une carte à jouer par tour. Veillez à ne placer qu’une carte de coût 6 dans votre deck par exemple, tout comme une carte, voire deux, de coût 5, et à équilibrer le reste.

Ne dépensez vos crédits en boutique

Dans la boutique du jeu, vous pourrez trouver un onglet qui se nomme « Amélioration rapide », et qui vous propose des améliorations de cartes en l’échange de crédits, et ce sans dépenser un seul booster.

Cependant, le coût en crédit est nettement plus élevé que ce qui est normalement demandé. On vous conseillera donc de ne pas gaspiller vos crédits ici, puisqu’en progressant, ils deviendront de plus en plus précieux, surtout si vous n’avez pas le temps de remplir beaucoup de missions quotidiennes et si vous ne prenez pas le Season Pass.

Dès que vous le pouvez, améliorez vos cartes et votre niveau de collection

Mais lorsque vous avez assez de boosters, n’hésitez pas à toute de suite filer dans votre inventaire pour améliorer toutes les cartes que vous pouvez. Les boosters sont propres à chaque carte, n’ayez donc pas peur de les dépenser.

En faisant cela, vous augmenterez rapidement votre niveau de collection, afin de débloquer plus de cartes. Pensez donc à jouer avec toutes les cartes en votre disposition pour obtenir des boosters et les augmenter.

Prenez garde à l’arène en tendance de la semaine

Chaque semaine, le jeu met en tendance certaines arènes qui vont apparaitre plus fréquemment que les autres. Si tout cela reste conditionné à de l’aléatoire, veillez à prendre un deck qui pourrait vous conférer un avantage dans l’éventualité où vous tomberez sur cette arène. Evidemment, vous ne pourrez pas tomber dessus à tous les coups, mais on prend chaque petit avantage ici.

N’utilisez pas le Snap trop tôt

La mécanique du Snap est très utile pour augmenter rapidement son classement, mais aussi pour faire peur à l’adversaire. Il est cependant inutile de l’actionner dès les premiers tours du jeu.

Même en jouant avec le bluff, il est nécessaire de voir comment la partie évolue pour être certain d’avoir une chance de remporter le duel, pensez donc à ne pas l’activer dans les 3-4 premiers tours pour ne pas gâcher son effet et/ou le regretter.

N’hésitez pas à battre en retraite

Si vous voyez dès le tour 6 que la partie est perdue, ne cherchez pas à finir absolument votre duel. Marvel Snap ne vous punira pas en cas de retraite, bien au contraire.

Si vous abandonnez la partie, vous ne perdrez que la moitié de points, et ce même lorsque le Snap a été activé. Si vous tenez à votre classement ne jouez donc pas les braves.

Ne cherchez pas à gagner les trois terrains

Comme on dit, le mieux est l’ennemi du bien. Dans Marvel Snap, il faut seulement remporter deux terrains sur trois, ce qui veut dire qu’il n’y a pas besoin de jouer sur tous les fronts si vous sentez que votre adversaire a tout misé sur un terrain.

Au contraire, il vaut mieux concentrer ses efforts sur deux terrains, tout en lui laissant croire que le troisième vous intéresse aussi, afin qu’il baisse sa garde et s’éparpille. Ne vous attardez pas sur un terrain qui est déjà perdu.

Marvel Snap est disponible sur PC, Android et iOS.