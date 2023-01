Accueil » Actualités » Marvel Snap se met à jour et ajoute enfin les duels entre amis

Marvel Snap a beau être populaire, il reste un jeu qui est encore en train de se chercher et de se construire, avec des équilibrages qui demanderont du temps. Second Dinner a déjà établi une feuille de route concernant les fonctionnalités importantes à venir et les duels entre amis étaient évidemment tout en haut de cette liste, puisqu’ils sont vitaux pour un jeu de cartes, surtout si ce dernier veut un jour instaurer une scène compétitive. Trois mois après le lancement du jeu, cette feature est enfin disponible.

Les matchs amicaux sont disponibles

Vous pouvez donc dès maintenant télécharger une mise à jour et découvrir le mode « Match amical », qui permet de créer ou de rejoindre une partie privée. Ici, vous affronterez un ami dans une série de matchs, avec 10 points de vie au compteur pour chaque participant. Si vous perdez un duel, vous perdez des points de vie en fonction du nombre de cubes de ce duel. Autrement dit, la fonction Snap prend une autre dimension ici.

Ce patch s’accompagne également de légers correctifs et de quelques soucis d’équilibrage, en apportant un buff à Wolverine (la carte passe en 2/2 et gagne +2 en puissance à chaque fois qu’elle est détruite), tandis que le détesté Leader passe en 6/7 mais ne peut désormais copier des cartes que si celles-ci sont jouées sur l’emplacement de droite.

Marvel Snap est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide du débutant pour en savoir plus.