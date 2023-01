Accueil » Actualités » Marvel Snap a été téléchargé plus de 14 millions de fois et a récolté plus de 30 millions de dollars

Il ne faut pas être un génie pour deviner que l’association de l’univers Marvel avec un jeu de cartes pensé par les créateurs de HearthStone a tout d’un joyeux et fructueux mariage. Marvel Snap a vite rencontré le succès après sa sortie en octobre dernier et s’est même imposé lors de Game Awards comme étant la meilleure expérience mobile de l’année. On mesure aujourd’hui un peu mieux cet engouement avec des premiers chiffres pour le jeu en provenance du site mobilegamer.biz, qui révèle combien de billets verts le jeu a permis d’amasser.

On comprend mieux les prix (hallucinants) des bundles

Sans surprise, Marvel Snap affiche des chiffres très importants avec 14,2 millions de téléchargement sur mobiles, sans compter la version PC (encore en bêta). Avec tout ce monde, le titre de Second Dinner a permis de récolter 30 millions de dollars, là encore sur mobiles.

Des chiffres qui peuvent paraître peu important face à ceux de Diablo Immortal, qui avait récolté 24 millions de dollars en quelques jours, mais il ne faut pas oublier que les coûts de production ne sont pas les mêmes, mais aussi que le jeu n’est pas sorti en Chine (qui est un marché très lucratif) et qu’il est rare de voir un jeu de cartes enregistrer des performances aussi importantes.

Parmi les marchés les plus importants, on retrouve en première position les Etats-Unis qui sont largement en tête avec 17,5 millions de dollars obtenus uniquement sur ce territoire. La Corée du Sud et le Japon se trouvent bien loin derrière en deuxième et troisième position avec respectivement 2 millions et 1,4 millions de dollars. La France est quant à elle cinquième avec 915 000 dollars pour 724 000 utilisateurs.

C’est juste avant les Game Awards que le jeu a enregistré son plus haut pic de revenus avec 1,4 millions de dollars générés en seulement 24 heures, quelques temps après le lancement la première grosse mise à jour du jeu ajoutant la Boutique de Jetons, aujourd’hui assez controversée tout comme le modèle économique du jeu qui tend à rendre l’achat du Season Pass plus indispensable qu’au lancement (et vu les chiffres, ça ne va pas changer).

Marvel Snap est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide du débutant pour en savoir plus.