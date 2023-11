Nuverse, l’éditeur de Marvel Snap, se prépare à licencier massivement et va se retirer du secteur du jeu vidéo

Le site économique indique que ByteDance ne va pas seulement licencier au sein de Nuverse, mais va plus précisément se retirer du marché du jeu vidéo. Un choix qui affecte directement les jeux en cours de développement, qui ne verront certainement pas le jour, et qui va toucher des centaines de personnes. Pour ce qui est de Pico et de son casque virtuel, ByteDance serait à la recherche d’un repreneur pour sa filiale Moonton Technology, mais rien n’est encore signé.

Quid des jeux déjà disponibles sur le marché ? La question se pose forcément, étant donné que ces titres sont avant tout des jeux service, qui ont besoin de mises à jour pour continuer à exister. ByteDance ne donne pas de réponse, mais Second Dinner, le studio derrière Marvel Snap, a son mot à dire. Face à cette nouvelle, l’équipe a pris la parole sur les réseaux sociaux afin d’affirmer que le jeu n’irait nulle part et que le futur du jeu n’allait pas être impacté :

On peut tout à fait imaginer que Nuverse puisse revendre les droits sur la licence à d’autres acteurs, étant donné que la marque Marvel reste puissante. Marvel Snap vient de fêter son premier anniversaire et a passé les 100 millions de dollars de revenus en août dernier. Il est donc l’un des jeux de cartes les plus rentables du moment, loin devant Heartstone ou les jeux Yu-Gi-Oh! selon AppMagic. Autant dire qu’il peut séduire divers investisseurs et permettre à Nuverse de se retirer du marché avec moins de pertes, même si cela n’efface aucunement tous les renvois qui seront bientôt effectifs au sein du groupe.

Dear SNAPPERS,

Some of our players have expressed their concerns regarding reported structural changes at Nuverse.

We wish to thank you for your concern and assure you that regardless of any changes at Nuverse, SNAP will continue to operate and flourish in the future!

— MARVEL SNAP (@MARVELSNAP) November 27, 2023