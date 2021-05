Miranda constitue le dernier rempart pour Ethan afin que celui-ci récupère sa fille dans Resident Evil Village. Toutefois, ce boss va se montrer plus coriace que les précédents antagonistes et il vous faudra tout de même quelques balles pour voir le bout de cet affrontement.

Soyez sûr d’avoir fait le plein de remèdes, ainsi que d’avoir amélioré vos armes lourdes comme un fusil à pompe, le fusil F2 ou même le M1851 Wolfsbane. Au cours de la bataille, Mère Miranda va revêtir différentes formes qui vont lui offrir plusieurs capacités, nous allons donc résumer dans cet article à quoi s’attendre pendant toute la durée de l’affrontement.

Comment vaincre Mère Miranda ?

Déroulement de l’affrontement

Comme dit précédemment, Mère Miranda alternera entre trois formes pendant ce combat. Celle qui inaugurera le combat est sa forme de sorcière à partir de laquelle elle pourra choisir de se transformer en forme de bête ou d’oiseau. Elle revêtira ensuite ces 3 formes à tour de rôle et à sa guise pendant le combat.

Cependant, il arrivera aussi, après que le boss ait subi pas mal de dommages, que l’antagoniste plonge l’arène dans un noir complet où il ne sera plus possible de l’attaquer. Il vous faudra courir en rond afin d’éviter ses quelques assauts en attendant que les ténèbres se dissipent et que le boss redevienne vulnérable.

Finalement, après ses multiples assauts, il ne sera pas rare de voir des munitions apparaître au sol et prêtes à être ramassées. Le combat est assez long et gourmand en ressources, ne vous faites pas prier pour les ramasser. Nous allons maintenant faire un tour des formes que le boss prendra pendant l’affrontement et comment réagir face à chacune d’entre-elles.

Première forme (forme de sorcière)

Dans sa première forme, la forme de sorcière, Mère Miranda possédera plusieurs attaques qui lui permettront de combler rapidement la distance avec le joueur pour le tailler en pièces avec ses griffes. L’attaque est certes rapide, mais pas assez pour ne pas pouvoir l’esquiver d’autant plus que la préparation de ce coup est assez visible et donc anticipable.

Comme seconde attaque, le boss pourra faire apparaître sur une ligne devant elle des sortes de troncs d’arbres noirs. Cette attaque est un peu plus dure à appréhender que la précédente car elle peut être répétée plusieurs fois. Essayez, lorsque ce boss est sous cette forme, de creuser l’écart entre vous et elle afin de pouvoir esquiver cette attaque plus facilement. Toutefois, il est possible que vous ne soyez pas assez rapide pour esquiver plusieurs salves, n’hésitez donc pas à parer dans ce cas.

Enfin, sous cette forme, Mère Miranda fera parfois apparaître des troncs d’arbre aux abords de l’arène avant de surgir au centre de celle-ci pour lancer aléatoirement et en très grande quantité des boules de feu meurtrières. L’astuce est ici assez simple, dès l’apparition des troncs aux extrémités de l’arène, réfugiez-vous derrière et attendez que la fin de l’attaque.

Seconde forme (forme de bête)

Cette forme va se révéler plus redoutable que la précédente. La première capacité sous cette forme commence lorsque Mère Miranda lèvera ses deux pattes d’araignées avant, elle foncera ensuite vers le joueur en abaissant ces dernières à plusieurs reprises avant de les fracasser au sol une dernière fois, avec violence. Même avec beaucoup de distance, cette attaque se révèle dure à éviter, préférez la parade si vous n’êtes pas à l’aise.

Comme seconde compétence, le boss effectuera une suite de deux bonds dont le deuxième aura pour but d’asséner un coup violent au joueur. Encore une fois, la forme de bête de cet ennemi se révèle rapide, agile et très dure à esquiver. Une parade est ici la meilleure option. Avoir fabriqué et consommé les recettes de cuisine qui offrent à Ethan un bonus de défense lors des parades est plus que conseillé ici.

Pour finir, Mère Miranda pourra rejoindre les hauteurs de l’arène afin de lancer un grand assaut sauté sur le joueur. Cette offensive est la seule facilement esquivable sous cette forme. De plus, ne vous privez pas de cribler de balles le boss lorsqu’elle prépare cette offensive.

Troisième forme (forme d’oiseau)

Cette forme, bien qu’imposante, n’est pourtant pas très dangereuse. Cette palme revient sûrement à la forme de bête énoncée précédemment. Le boss possédera encore une fois 3 attaques différentes. En numéro un, celle-ci effectuera un plongeon vers le joueur. Cette percée est facilement identifiable et même esquivable puisque l’antagoniste fera un tourbillon sur elle-même avant de vous foncer dessus.

En numéro deux, votre adversaire canalisera une ou plusieurs boules de feu avant de les lancer sur Ethan. Non seulement cette attaque est longue à canaliser et vous donne l’opportunité de cribler de balles votre adversaire, mais en plus ces projectiles se révèlent très facilement évitables. Il vous suffit de guetter le moment où elles deviennent jaune vif avant de sprinter. De plus, vos armes peuvent facilement détruire en quelques balles ces orbes de lumière.

Comme troisième attaque, Mère Miranda se placera en hauteur au milieu de l’arène pour charger une sphère d’énergie à la taille exagérée. Pour éviter cette attaque il vous suffira de lui infliger suffisamment de dommages pour qu’elle interrompe sa canalisation. Privilégiez alors une arme puissante comme le sniper, un fusil à pompe ou bien même le M1851 Wolfsbane.

Vous l’aurez compris, cette forme d’oiseau n’est pas très compliquée à gérer et offre même beaucoup d’opportunités pour attaquer. Après avoir fais une ou plusieurs fois le tour des formes de Mère Miranda, dépendamment de la rapidité à laquelle le joueur inflige des dommages au boss, et avoir dépensé pas mal de munitions, vous devriez arriver au terme de ce combat et arriver au dénouement de l’histoire du jeu ! Bien joué !

Resident Evil Village est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia. Vous pouvez retrouver notre guide complet de Resident Evil Village pour d’autres astuces et soluces.