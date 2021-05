Ce monstre équipé de scies en forme d’hélice est le mini-boss de l’usine de Resident Evil Village. Après être monté au dernier étage de l’usine et avoir utilisé la clé Heisenberg sur la porte verrouillée, un mini-boss fera son apparition. Ce combat se déroule en deux phases, une première où la créature aura le temps de détruire une grande partie de l’arène, et une deuxième où celui-ci s’enflammera et sera doté d’une nouvelle capacité.

Comment vaincre le mini boss de l’usine ?

Première phase

Si, lors de cet affrontement, l’arène semble étroite et jouer en défaveur de notre protagoniste, cela va vite changer car ce boss détruira tous les murs de pierre sur son chemin. Quelques structures en métal suffisamment solides résisteront cependant à l’assaut du monstre ce qui permettra à Ethan de s’y réfugier pour ne pas être en permanence vulnérable.

Pour que vos balles aient un effet sur ce boss, il faudra viser son point faible qui se trouve dans son dos incliné vers le bas. Ce dernier est repérable par une lumière rouge vive. Lorsque la créature décidera de vous foncer dessus, essayez de détourner l’attaque vers un mur, cela permettra de de vous placer dans son dos et de faire quelques dommages. Si vous n’avez pas le temps d’esquiver, n’hésitez pas non plus à parer l’attaque afin d’être touché le moins possible.

Seconde phase

Après avoir encaissé suffisamment de dégâts, le mini-boss s’enflammera, littéralement, et aura désormais la capacité de projeter une vague de flamme aux dommages ravageurs et qui laissera dans son sillage quelques flammes qu’il faudra éviter. Cette attaque, certes redoutable, vous laisse néanmoins l’opportunité de contourner le boss pour viser son point faible.

De plus, s’il est conseillé de préserver ces mines et autres explosifs pendant la première phase du combat, cette seconde phase offre moins d’opportunités au jouer de répliquer. N’hésitez donc pas à utiliser vos mines ou autres grenades et bombes pour compenser. Les grenades aveuglantes peuvent également vous permettre de placer facilement quelques dommages. Cela devrait raccourcir assez rapidement le combat et offrir une victoire plus aisément.

Resident Evil Village est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia. Vous pouvez retrouver notre guide complet de Resident Evil Village pour d’autres astuces et soluces.