Fraichement arrivé dans le château de Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village, Ethan ne va pas tarder à faire connaissance avec ces la célèbre antagoniste et ses trois filles. Vous rencontrerez chacune d’entre-elles lors de votre balade au château, mais il sera également possible de leur faire mordre définitivement la poussière lors d’affrontements scriptés.

À l’exception de la première des filles, le joueur devra résoudre une courte énigme pour exploiter l’unique faiblesse des filles de Lady Dimitrescu, à savoir leur faible tolérance au froid.

Comment vaincre les filles de Lady Dimitrescu ?

Affrontement avec la première des filles

La première rencontre se fera une fois Ethan sorti du donjon du château. C’est à ce moment que le protagoniste découvrira par hasard la non tolérance au froid de ces créatures.

En effet, au cours de la bataille, le protagoniste brisera une fenêtre avec son pistolet ce qui rendra vulnérable la première des filles de Lady Dimitrescu. Pour ce premier affrontement, il ne vous suffira plus qu’à la cribler de balles afin d’en finir avec elle.

Affrontement avec la seconde fille dans la Bibliothèque

Il n’y a pas d’ordre précis pour les deux prochains affrontements avec les filles de Dimitrescu, on va donc d’abord aborder la rencontre avec une de ces créatures dans la Bibliothèque. Attention toutefois, l’affrontement se déclenche après avoir déverrouillé la porte avec la clé de fer forgée et avoir fait vos premier pas dans la pièce.

Pour pouvoir la rendre vulnérable, il vous faudra d’abord activer un mécanisme se trouvant sur un des piliers de la salle permettant d’activer le toit ouvrant du dôme et ainsi laisser passer l’air glacé de l’extérieur. Faites toutefois attention, car le toit se referme automatiquement, veillez alors à réactiver le mécanisme afin de laisser rentrer de l’air frais en permanence pour ne laisser aucun repos à la seconde fille.

Affrontement avec la troisième fille dans la Cave à Vin

L’affrontement se révèlera ici assez tendu en vue de la surface étroite du lieu et des multiples étapes qu’il faut effectuer avant de rendre la troisième fille de Lady Dimitrescu vulnérable aux balles. Avant de faire glisser le meuble de gauche pour révéler le mur friable qui se trouve derrière, allez chercher toutes les ressources disponibles dans la salle, notamment la bombe tuyau sur la table au fond à droite de la salle. Cette dernière se révèlera très utile pour la suite. Une fois ceci fait, déclenchez l’affrontement en déplaçant le meuble sur le mur de gauche de la Cave à Vin.

La troisième fille à vos trousses, réitérez l’opération pour faire glisser le meuble le long du mur. Cette tâche effectuée, il vous faudra, à l’aide d’une bombe tuyau ou d’une mine, exploser le mur friable situé derrière le meuble pour laisser l’air frais envahir la pièce et rendre une fois de plus votre ennemie vulnérable. Une fois le mur brisé, slalomez le plus possible pour garder une certaine distance avec votre adversaire et encore une fois, faites parler la poudre pour la faire taire définitivement.

Resident Evil Village est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia.