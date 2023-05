Comment apprivoiser un cheval ?

Si vous aviez déjà joué à Breath of the Wild, vous savez déjà comment capturer un cheval. Pour les autres, il suffit de se rendre près d’un relais, puisque c’est souvent dans les environs de ces établissements que vous pourrez croiser des chevaux. Lorsque vous en verrez un, il faut immédiatement s’accroupir en appuyant sur le joystick gauche, puis avancer tout doucement vers lui, si possible par derrière. Une fois à proximité, le bouton A va pouvoir être actionné pour monter sur le cheval, mais ce n’est pas terminé.

Au départ, votre cheval aura du mal à garder une trajectoire voulue malgré vos efforts. Pour qu’il suive mieux vos ordres, il faudra le calmer avec le bouton L à chaque fois qu’il ne répond plus à vos commandes. Il est ensuite nécessaire de l’emmener au guichet d’un relai pour l’enregistrer afin qu’il puisse vous suivre n’importe où dans Hyrule.

Récupérez vos chevaux de Breath of the Wild

Et bonne nouvelle, si vous avez déjà joué à Breath of the Wild, vous allez pouvoir récupérer d’anciens compagnons. Si vous possèdez une sauvegarde du précédent épisode sur votre Switch, il suffit de vous rendre à un relai auprès du guichet afin de récupérer directement vos chevaux enregistrés dans Breath of the Wild.

Vous n’aurez donc pas besoin de vous amuser à apprivoiser d’autres chevaux et vous disposerez de ceux qui vous ont accompagné dans votre précédente aventure, ce qui est bien pratique.

Pour plus d’astuces sur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.