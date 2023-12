Selon son réalisateur, le film Zelda sera inspiré par les films de Miyazaki

En lisant ce que Wes Ball a à dire sur le projet, on devine facilement qu’il est un fan de la licence, ce qui semble être le minimum requis pour diriger un tel projet. Interviewé par Entertainment Weekly, il assure vouloir faire quelque chose de spécial en affirmant que toute sa carrière lui a permis d’arriver à ce moment précis, le plus important. Après tout, en 2010 déjà, il disait déjà sur Twitter vouloir réaliser un film Zelda, étant inspiré par les travaux de James Cameron sur Avatar.

Since I could never even hope to have the chance to direct it… the next big mo-cap Avatar-like movie should be… THE LEGEND OF ZELDA.

— Wes Ball (@wesball) January 29, 2010