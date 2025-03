L’éditeur Secret Mode (Still Wakes the Deep) vient d’être vendu par Sumo Group

Le secret, c’est peut-être « l’indépendance »

Plutôt que de continuer à licencier au sein de ses effectifs, Sumo Group choisit de s’alléger en vendant Secret Mode, son label d’édition que l’on retrouvait derrière des jeux comme Still Wakes the Deep, Dear Esther ou encore A Little to the Left. Avec cette vente, Secret Mode a maintenant l’intention d’être un éditeur indépendant, même s’il y aura tout de même des portefeuilles à satisfaire. Secret Mode ne change pas de direction et conserve le duo James Schall et Ed Blincoe à sa tête. Schall déclare :

« En devenant indépendants, nous pouvons désormais consacrer tous nos efforts à découvrir les joyaux indépendants dont les joueurs n’avaient jamais imaginé avoir besoin dans leur vie. Nous nous engageons à proposer à nos joueurs les meilleurs titres indépendants ; pas seulement ceux à venir, mais aussi en les aidant à découvrir des chefs-d’œuvre indépendants existants qui sont passés inaperçus au cours des années passées. Nous travaillons dur pour donner du pouvoir aux développeurs indépendants du monde entier et espérons faire des annonces passionnantes à ce sujet dans les mois à venir. »

Rien d’étonnant à voir Secret Mode être détaché de Sumo Group, ce dernier voulant freiner des quatre fers sur le développement de projets. Il se concentre désormais sur le partenariat avec des acteurs externes.