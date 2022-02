GTA VI : Rockstar confirme officiellement que le nouvel épisode est en développement actif

GTA V est désormais sorti depuis plus de 8 ans, et cela fait donc un moment que les rumeurs atour de GTA VI ont démarré. On croyait déjà avoir vu quelques indices ici et là, avec Rockstar qui semblait jouer avec les fans, mais de nombreuses enquêtes ont laissé entendre que le développement de ce nouvel épisode prendrait plus de temps que prévu. Après des années de bruits de couloir, Rockstar prend enfin la parole et parle pour la première fois de GTA VI.

Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series.

With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we've previously delivered. We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway.

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022