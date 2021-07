GTA 6 : De nouvelles déclarations indiquent que le jeu ne sortira pas avant plusieurs années

On a l’impression d’en entendre parler tous les jours ces derniers temps, mais les derniers bruits de couloir autour de GTA 6 ne proviennent pas de n’importe qui. La semaine dernière, le leaker réputé Tom Henderson avait déclaré que le jeu de Rockstar n’allait pas sortir avant 2024, au plus tôt, et histoire de donner un peu plus de poids à cette déclaration, Jason Schreier de Bloomberg vient confirmer tout cela.

Les insiders au diapason

Idk why everyone thinks that I said GTA VI was coming in 2023. Everything Tom Henderson has said about the game matches up with what I've heard — Jason Schreier (@jasonschreier) July 4, 2021

Alors qu’on lui demandait sur Twitter si l’une de ses précédentes prédictions concernant la sortie de GTA 6 en 2023 était fausse suite au rapport de Henderson, le journaliste de Bloomberg répond :

« Je ne sais pas pourquoi tout le monde pense que j’ai dit que GTA VI allait sortir en 2023. Tout ce qu’a dit Henderson à propos du jeu correspond avec ce que j’ai entendu. »

I dunno I haven't seen everything but it's still early in development, it has an evolving/expanding map (which I also reported last year), etc — Jason Schreier (@jasonschreier) July 4, 2021

Il précise ensuite que s’il ne peut confirmer tout ce que Henderson explique dans sa vidéo à propos du jeu, il peut néanmoins dire que le projet est loin d’être terminé, tout en confirmant l’histoire de la carte évolutive du jeu :

« Je ne sais pas, je n’ai pas tout vu mais il [GTA 6] est toujours au début de son développement, et il a une carte évolutive (ce que j’avais déjà indiqué l’année dernière. »

VGC confirme également tout cela de son côté en ayant eu vent des mêmes indications. Vous l’aurez compris, GTA 6 ne verra probablement pas le jour avant 2024, voire 2025, même s’il faut tout de même rester prudents avec ces déclarations.