GTA V atteint les 155 millions d’exemplaires vendus, les derniers chiffres de Take-Two

C’est la saison des bilans financiers, et parmi les grands éditeurs dont les chiffres sont scrutés de près, Take-Two est l’un des grands géants de l’industrie qui peut se targuer d’avoir d’excellents chiffres, avec peu de sorties. Après tout, avec un GTA V sur le marché, Take-Two s’assure une santé financière plus que robuste, qui est une nouvelle fois démontrée avec le dernier bilan et les chiffres presque indécents du cinquième opus de la saga.

GTA règne chez Take-Two

Take-Two Interactive FY 2022 Q2: Because apparently people can't stop buying it, Grand Theft Auto V has now sold-in 155M units. That's from 150M last quarter. And before the next gen version, scheduled for March 2022. Grand Theft Auto series overall at 355M copies lifetime. pic.twitter.com/iRYd9GxmkB — Dom (@DomsPlaying) November 3, 2021

Rappelez-vous, au trimestre dernier, GTA V atteignait le palier des 150 millions d’unités vendues, tout en montrant que son rythme de vente était encore régulier, avec 5 millions de ventes par trimestre, et ce 8 ans après sa sortie.

Eh bien pour ce nouveau trimestre, c’est rebelotte comme on dit. GTA V a encore vendu 5 millions d’exemplaires, pour atteindre un total de 155 millions de copies vendues. Avec une telle longévité, il ne faut pas s’étonner de voir l’éditeur prendre son temps avec GTA VI. La série GTA atteint désormais les 355 millions d’unités écoulées, et on imagine que GTA: The Trilogy va aussi se vendre comme des petits pains.

Du côté des autres licences fortes de Take-Two, on retrouve NBA 2K22, avec 5 millions de ventes depuis sa sortie en septembre. La série en est maintenant à 118 millions de copies vendues, en prenant en compte tous les épisodes.

On retrouve ensuite Borderlands avec 72 millions de ventes pour la série, suivie par Civilization et ses 59 millions, tandis que Bioshock est à 38 millions de ventes.

Des prochaines années riches en sorties

Take-Two Interactive FY 2022 Q2: Ah. Here's the fun "pipeline" slides! Over the next two years, upcoming games are: Immersive Core: 23

Mobile: 20

New Iterations of Previously Released Titles: 9

Independent: 6

Mid Core: 4 I dunno about you, I always find this entertaining. pic.twitter.com/OhDabD9xAg — Dom (@DomsPlaying) November 3, 2021

Cela dit, le bilan global de Take-Two affiche un bénéfice d’exploitation un peu moindre que par le passé, ce qui serait expliqué par le cout investi en recherche et développement. L’éditeur se prépare en effet à sortir plus d’une soixantaine de titres d’ici la fin de l’année fiscale 2024.

Parmi eux, on retrouve 23 jeux décrits comme des « immersives cores », qui désignent les jeux de sports 2K ou Rockstar (avec GTA VI potentiellement compris dedans), mais aussi 6 jeux indépendant via Private Division, 20 jeux mobiles, 4 jeux « mid-core » comme WWE Battlegrounds, et 9 portages ou remasters.

Voilà un programme chargé, qui se fera sans doute éclipser lorsque GTA VI donnera des nouvelles.